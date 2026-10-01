به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین تجلیل از سربازان وظیفه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی به همت بسیج شهدای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با حضور علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان و کارکنان اداره‌کل برگزار شد.

محمد نیکنام، در این مراسم با گرامیداشت روز سرباز و یاد و خاطره شهدای سرباز، اظهار کرد: سربازان در طول دوران خدمت با روحیه مسئولیت‌پذیری، نظم و تعهد، بخشی از مأموریت‌های مجموعه را برعهده دارند و تلاش‌های آنان در مسیر خدمت‌رسانی شایسته تقدیر است.

فرمانده بسیج شهدی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: دوران سربازی فرصتی ارزشمند برای جوانان است تا در کنار انجام وظیفه، تجربیات اجتماعی و کاری ارزشمندی کسب کنند و با تقویت روحیه ایثار، همکاری و مسئولیت‌پذیری، زمینه خدمت مؤثرتر به جامعه را فراهم آورند.

او با اشاره به نقش مهم سربازان در مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تکریم و پاسداشت جایگاه سربازان، اقدامی در راستای ارج نهادن به فرهنگ خدمت و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

در پایان این مراسم، با حضور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از سربازان وظیفه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با اهدای لوح تقدیر تجلیل و قدردانی شد.

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