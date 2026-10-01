۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲

تجلیل از سربازان میراث‌فرهنگی استان مرکزی با حضور مدیرکل بازرسی وزارت میراث‌فرهنگی

تجلیل از سربازان میراث‌فرهنگی استان مرکزی با حضور مدیرکل بازرسی وزارت میراث‌فرهنگی

همزمان با روز سرباز، آیین تجلیل از سربازان وظیفه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با حضور علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین تجلیل از سربازان وظیفه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی به همت بسیج شهدای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با حضور علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان و کارکنان اداره‌کل برگزار شد.

محمد نیکنام، در این مراسم با گرامیداشت روز سرباز و یاد و خاطره شهدای سرباز، اظهار کرد: سربازان در طول دوران خدمت با روحیه مسئولیت‌پذیری، نظم و تعهد، بخشی از مأموریت‌های مجموعه را برعهده دارند و تلاش‌های آنان در مسیر خدمت‌رسانی شایسته تقدیر است.

فرمانده بسیج شهدی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: دوران سربازی فرصتی ارزشمند برای جوانان است تا در کنار انجام وظیفه، تجربیات اجتماعی و کاری ارزشمندی کسب کنند و با تقویت روحیه ایثار، همکاری و مسئولیت‌پذیری، زمینه خدمت مؤثرتر به جامعه را فراهم آورند.

او با اشاره به نقش مهم سربازان در مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: تکریم و پاسداشت جایگاه سربازان، اقدامی در راستای ارج نهادن به فرهنگ خدمت و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

در پایان این مراسم، با حضور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از سربازان وظیفه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با اهدای لوح تقدیر تجلیل و قدردانی شد.

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کد خبر 1405070901025
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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