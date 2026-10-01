بررسی روند برگزاری جشنواره انگور هزاوه در نشست هماهنگی مسئولان شهرستان اراک

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: جشنواره انگور هزاوه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این روستای تاریخی و تقویت جایگاه آن به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهرستان اراک است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی؛ گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک افزود: در این نشست، روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جشنواره مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های هزاوه در زمینه تولید انگور، فرآورده‌های بومی، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی مورد توجه قرار گرفت.

او ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی و عوامل مرتبط با برگزاری جشنواره، ضمن بررسی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، درباره نحوه برگزاری، تقسیم وظایف، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه مناسب برای حضور گردشگران و معرفی توانمندی‌های روستا به تبادل نظر پرداختند.

خسروی در ادامه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی تأکید کرد و افزود: برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده، رونق گردشگری، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه میزبان داشته باشد.

جشنواره انگور هزاوه با رویکرد معرفی ظرفیت‌های این روستای تاریخی و بهره‌گیری از داشته‌های بومی و فرهنگی، در دستور کار مجموعه مدیریت شهرستان و دستگاه‌های مرتبط قرار دارد.

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