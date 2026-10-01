۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳

بررسی روند برگزاری جشنواره انگور هزاوه در نشست هماهنگی مسئولان شهرستان اراک

بررسی روند برگزاری جشنواره انگور هزاوه در نشست هماهنگی مسئولان شهرستان اراک

جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره انگور روستای هزاوه با هدف برنامه‌ریزی منسجم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و معرفی محصولات بومی این روستا، به ریاست فرماندار شهرستان اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: جشنواره انگور هزاوه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این روستای تاریخی و تقویت جایگاه آن به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهرستان اراک است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی؛ گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک افزود: در این نشست، روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جشنواره مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌های هزاوه در زمینه تولید انگور، فرآورده‌های بومی، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی مورد توجه قرار گرفت.

او ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی و عوامل مرتبط با برگزاری جشنواره، ضمن بررسی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، درباره نحوه برگزاری، تقسیم وظایف، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه مناسب برای حضور گردشگران و معرفی توانمندی‌های روستا به تبادل نظر پرداختند.

خسروی در ادامه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی تأکید کرد و افزود: برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده، رونق گردشگری، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه میزبان داشته باشد.

جشنواره انگور هزاوه با رویکرد معرفی ظرفیت‌های این روستای تاریخی و بهره‌گیری از داشته‌های بومی و فرهنگی، در دستور کار مجموعه مدیریت شهرستان و دستگاه‌های مرتبط قرار دارد.

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کد خبر 1405070901026
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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