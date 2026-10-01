به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند با اشاره به برگزاری دومین جشنواره قهوه اهواز اظهار کرد: قهوه در خوزستان تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ مهمان‌نوازی، تعاملات اجتماعی و سبک زندگی مردم به شمار می‌رود و می‌تواند به‌عنوان یکی از عناصر فرهنگی در توسعه رویدادهای گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی برای گردهمایی فعالان حوزه قهوه، گردشگری، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای مرتبط است و می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان شهروندان و گردشگران فراهم کند.

او ادامه داد: یکی از رویکردهای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، حمایت از رویدادهای خلاقانه و گردشگری‌محور است؛ رویدادهایی که ضمن ایجاد زمینه برای حضور خانواده‌ها و گردشگران، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان را نیز معرفی می‌کنند.

جوروند گفت: دومین جشنواره قهوه اهواز ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در ساحل شرقی اهواز، جنب پل پنجم، مجتمع گردشگری ریتاج اهواز برگزار می‌شود و از عموم شهروندان و علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد دعوت می‌کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند به رونق گردشگری شهری، حمایت از فعالان بخش خصوصی و معرفی اهواز به‌عنوان یکی از مقاصد رویدادمحور گردشگری در جنوب کشور کمک کند.

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