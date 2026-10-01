تأکید بر توسعه گردشگری روستاهای هزاوه، انجدان و کاروانسرا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: در نشست مشترک با علیرضا زمانی بخشدار مرکزی اراک، ظرفیت‌ها، مسائل و راهکارهای توسعه گردشگری روستاهای بخش مرکزی را مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک ادامه داد: در این نشست، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری روستاهای هزاوه، انجدان و کاروانسرا مطرح و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سامان‌دهی ظرفیت‌های موجود، معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی و محلی تأکید شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه روستاهای بخش مرکزی اراک اظهار کرد: روستاهای هزاوه و انجدان از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اراک به شمار می‌روند و می‌توان با تقویت زیرساخت‌ها، معرفی هدفمند جاذبه‌ها و حمایت از جوامع محلی، زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصاد گردشگری روستایی را فراهم کرد.

خسروی همچنین بر استمرار نشست‌های تخصصی و پیگیری مسائل و مطالبات حوزه گردشگری روستاها تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری روستایی نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال جامعه محلی است و این رویکرد می‌تواند به حفظ میراث فرهنگی، رونق اقتصادی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اراک منجر شود.

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