شبکه خدمات گردشگری استان مرکزی با افتتاح دو دفتر جدید در کمیجان و دلیجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، دو دفتر خدمات مسافرتی در شهرستان‌های کمیجان و دلیجان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های خدمات گردشگری اظهار کرد: راه‌اندازی دفاتر جدید در شهرستان‌های کمیجان و دلیجان، گامی در راستای افزایش دسترسی گردشگران به خدمات تخصصی، تسهیل ارائه خدمات سفر و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها به شمار می‌رود.

او افزود: توسعه دفاتر خدمات گردشگری، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان مرکزی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در این حوزه باشد.

مرزبان خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان مرکزی و حمایت از فعالان بخش خصوصی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با هدف تقویت حضور بخش خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، از توسعه این مجموعه‌ها در شهرستان‌های استان حمایت می‌کند.

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