زنگ گردشگری در مدارس خمین به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف ترویج فرهنگ گردشگری، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و آشنایی نسل نوجوان با میراث ارزشمند شهرستان، آیین زنگ گردشگری در آموزشگاه ابوریحان بیرونی شهرستان خمین برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین ادامه داد: این مراسم با حضور وحید براتی‌زاده فرماندار، میرزایی معاون عمرانی، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد و طی آن بر نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگ‌سازی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تقویت هویت فرهنگی نسل آینده تأکید شد.

او در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و گردشگری خمین اظهار کرد: آشنایی دانش‌آموزان با میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان، زمینه‌ساز شکل‌گیری نگاه مسئولانه نسبت به حفاظت از آثار تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری در مسیر توسعه شهرستان است.

مشهدی افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس، فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم میراث فرهنگی و گردشگری به نسل جوان و ایجاد ارتباط میان دانش‌آموزان و ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان خمین است و اداره میراث فرهنگی در راستای توسعه این برنامه‌ها و تقویت همکاری با مجموعه آموزش و پرورش شهرستان گام برمی‌دارد.

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