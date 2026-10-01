به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در سفری دو روزه به استان بوشهر، با هدف بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و روند توسعه حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

در جریان این سفر، پنج پروژه گردشگری در نقاط مختلف استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد که شامل مجموعه گردشگری «رباط بندو» در روستای بندو شهرستان عسلویه، هتل سه‌ستاره «آرام» در شهر شیرینو، اقامتگاه سنتی در شهر تاریخی سیراف، مرکز گردشگری ساحلی «بوشهر قشنگ» و سفره‌خانه سنتی «سعادت» در بندر بوشهر است.

همچنین نخستین همایش ملی گردشگری استان بوشهر با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور فعالان، سرمایه‌گذاری و علاقه‌مندان به این حوزه برگزار خواهد شد.

در ادامه این سفر، موزه شهید رئیسعلی دلواری پس از انجام بازطراحی فیزیکی و محتوایی، با حضور دکتر صالحی‌امیری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در روز جمعه نیز با سفر به شهرستان‌های دیر و شهر بردستان، از ظرفیت‌های این منطقه در سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بازدید خواهد کرد و در جریان مسائل و ظرفیت‌های توسعه‌ای این شهرستان قرار می‌گیرد.

بازدید از بندر تاریخی سیراف و آثار تاریخی این بندر از دیگر برنامه‌های این سفر است. همچنین صالحی‌امیری با حضور در شهرستان عسلویه و روستای بندو، ضمن بازدید از ظرفیت‌های گردشگری منطقه، یکی از زیرساخت‌های گردشگری این روستا را افتتاح خواهد کرد.

این سفر با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان و بررسی روند توسعه متوازن گردشگری در نقاط مختلف بوشهر انجام می‌شود.

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