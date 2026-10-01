برگزاری جشنواره «میراث نان و خورش پردیس» در پارک تاریخی باغ چنار با هدف ثبت میراث ناملموس

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای برنامه‌های هفته گردشگری استان تهران، روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، جشنواره غذای سنتی با عنوان «میراث نان و خورش پردیس» در محل پارک تاریخی باغ چنار شهر بومهن برگزار شد.

پوران غندالی مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس گفت: این جشنواره با هدف بررسی ظرفیت‌های غذای محلی منطقه و شناسایی غذاهای واجد شرایط ثبت در فهرست میراث ناملموس فرهنگی کشور برگزار شد.

در این مراسم، عاطفه جمالی، بخشدار مرکزی، به همراه دهیاران بخش مرکزی، اهالی ده تاریخی بومهن به دلیل همجواری با امامزاده سلطان مطهر به عنوان نگین اصالت شهرستان و نماینده شهرداری پردیس مهدی روحانی حضور داشتند.

با توجه به بافت جمعیتی شهرستان پردیس که از حضور اقوام مختلف از سراسر ایران برخوردار است، اداره با نگاهی جامع به تنوع فرهنگی منطقه، از جامعه هنرمندان صنایع‌دستی نیز در این رویداد بهره جستند.

هدف از این رویکرد، نمایش طعم‌های سنتی اقوام مختلف و تجسم تصویری از «یک ایران واحد» در شهرستان پردیس بود و شاهد تجلی تنوع فرهنگی در طعم اصیل غذاهای ایرانی بودیم.

در بخش داوری جشنواره، پرسنل شبکه بهداشت مشارکت فعال داشتند و در پایان، در مراسمی اهدای جوایز، به ۶ نفر از بانوان شرکت‌کننده به قید قرعه جایزه اهدا شد. همچنین، همکاری و مشارکت شهرداری‌های پردیس و بومهن از عوامل اصلی در برگزاری موفق این رویداد فرهنگی و گردشگری عنوان شد.

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