۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۴

هفته گردشگری؛ از آشنایی راهنمایان کشور با ظرفیت‌های دلیجان تا برگزاری کارگاه فناوری در گردشگری

هفته گردشگری؛ از آشنایی راهنمایان کشور با ظرفیت‌های دلیجان تا برگزاری کارگاه فناوری در گردشگری

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از اجرای برنامه‌های تخصصی و آموزشی متنوع همزمان با هفته گردشگری در استان خبر داد.

به گژارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته گردشگری اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، ارتقای دانش تخصصی فعالان این حوزه و توسعه تعاملات میان فعالان گردشگری استان مرکزی و سایر نقاط کشور، برنامه‌های متنوعی در این هفته در حال برگزاری است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در یکی از برنامه‌های شاخص، ۳۰ نفر از راهنمایان گردشگری از ۱۰ استان کشور به دعوت مؤسسه جاده ابریشم و با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دلیجان بازدید کردند.

او ادامه داد: این گروه از شهر دلیجان، منطقه شکار ممنوع رباط‌ترک، غار نخجیر و اقامتگاه بوم‌گردی گیسوبانو بازدید کردند و با ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری این منطقه از نزدیک آشنا شدند.

مرزبان همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی «فناوری در گردشگری» خبر داد و گفت: این کارگاه با استقبال ۳۵ نفر از فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری برگزار شد و موضوعاتی مرتبط با نقش فناوری و ابزارهای نوین در توسعه و معرفی خدمات گردشگری مورد توجه قرار گرفت.

معاون گردشگری استان مرکزی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌های آموزشی، تورهای تخصصی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در هفته گردشگری، زمینه‌ای برای افزایش تعاملات حرفه‌ای، انتقال تجربه و معرفی توانمندی‌های گردشگری استان مرکزی در سطح ملی فراهم می‌کند.

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کد خبر 1405070901033
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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