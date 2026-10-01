به گژارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته گردشگری اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، ارتقای دانش تخصصی فعالان این حوزه و توسعه تعاملات میان فعالان گردشگری استان مرکزی و سایر نقاط کشور، برنامه‌های متنوعی در این هفته در حال برگزاری است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در یکی از برنامه‌های شاخص، ۳۰ نفر از راهنمایان گردشگری از ۱۰ استان کشور به دعوت مؤسسه جاده ابریشم و با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دلیجان بازدید کردند.

او ادامه داد: این گروه از شهر دلیجان، منطقه شکار ممنوع رباط‌ترک، غار نخجیر و اقامتگاه بوم‌گردی گیسوبانو بازدید کردند و با ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری این منطقه از نزدیک آشنا شدند.

مرزبان همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی «فناوری در گردشگری» خبر داد و گفت: این کارگاه با استقبال ۳۵ نفر از فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری برگزار شد و موضوعاتی مرتبط با نقش فناوری و ابزارهای نوین در توسعه و معرفی خدمات گردشگری مورد توجه قرار گرفت.

معاون گردشگری استان مرکزی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌های آموزشی، تورهای تخصصی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در هفته گردشگری، زمینه‌ای برای افزایش تعاملات حرفه‌ای، انتقال تجربه و معرفی توانمندی‌های گردشگری استان مرکزی در سطح ملی فراهم می‌کند.

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