به گزارش خبرنگار میراث آریا، در دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با خانواده شهیده سمیرا بسارده که روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ صورت گرفت یاد و نام شهدای مظلوم میناب نیز گرامی داشته شد؛ شهدایی که در یکی از تلخ‌ترین حوادث جنگ رمضان، در حالی که دانش‌آموزان برای تحصیل و معلمان برای انجام رسالت آموزشی خود در مدرسه حضور داشتند، قربانی حمله به مدرسه «شجره طیبه» شدند.

محمدهادی طهرانی مقدم مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان در این دیدار با اشاره به مظلومیت شهدای میناب، به‌ویژه کودکان، دانش‌آموزان و معلمان شهید این حادثه، اظهار کرد: مدرسه باید خانه علم، دانایی و آینده‌سازی باشد، اما در میناب، کلاس‌های درس به صحنه یکی از تلخ‌ترین حوادث جنگ تبدیل شد و کودکانی که صبح آن روز با کیف و کتاب راهی مدرسه شده بودند، دیگر به خانه بازنگشتند.

او افزود: مظلومیت شهدای میناب تنها در شمار بالای قربانیان این حادثه خلاصه نمی‌شود؛ بسیاری از آنان کودکانی بودند که هیچ نقشی در جنگ نداشتند و معلمانی نیز در کنار دانش‌آموزان خود جان باختند. همین ویژگی، این واقعه را به یکی از دردناک‌ترین برگ‌های تاریخ تبدیل کرده است.

طهرانی مقدم با تأکید بر ضرورت ثبت و ماندگاری روایت شهدای میناب گفت: اگر میراث فرهنگی را حافظه یک ملت بدانیم، خاطره شهدای میناب نیز بخشی از میراث معنوی و تاریخی مردم ایران است. نام و یاد این دانش‌آموزان و معلمان نباید در گذر زمان به یک آمار تبدیل شود؛ پشت هر نام، یک خانواده، یک رؤیا، یک کلاس درس و آینده‌ای وجود داشت که ناتمام ماند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به پیوند میان فرهنگ، تاریخ و هویت اجتماعی، خاطرنشان کرد: وظیفه همه دستگاه‌های فرهنگی آن است که روایت این مظلومیت را با دقت و صداقت ثبت کنند و اجازه ندهند نسل‌های آینده از آنچه بر کودکان و معلمان میناب گذشت، بی‌خبر بمانند.

او افزود: شهیده سمیرا بسارده و شهدای مظلوم میناب، هر کدام بخشی از روایت بزرگ ایثار و مقاومت مردم این سرزمین هستند؛ روایت‌هایی که باید از دل خانواده‌ها، خاطرات شاهدان و اسناد تاریخی گردآوری و برای نسل آینده حفظ شود.

در پایان این دیدار، مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان با ادای احترام به خانواده شهیده سمیرا بسارده، یاد تمامی شهدای ایران بزرگ، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، معلم و کادر مدرسه میناب را گرامی داشت و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن نام و خاطره این شهدا در حافظه تاریخی و فرهنگی استان تأکید کرد.

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