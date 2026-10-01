به گزارش میراث‌آریا، در مراسم افتتاح این پروژه گردشگری، دکتر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و مالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دکتر بخشی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، دکتر صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، دکتر محسنی‌بندپی معاون گردشگری، دکتر پیروزی عضو هیئت عامل بانک ملی ایران، دکتر امینی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دکتر نامدار معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه تأکید کردند.

شالبافیان: امروز ۱۴۲۱ پروژه گردشگری افتتاح می‌شود/ اصفهان اولویت توسعه گردشگری است

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و مالی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: امروز ۱۴۲۱ پروژه گردشگری در کشور افتتاح می‌شود و این پروژه‌ها مصداقی از برنامه‌های توسعه‌ای حوزه گردشگری است.

دکتر شالبافیان افزود: مرکز سرمایه‌گذاری با همکاری بخش‌های مختلف در حال پیگیری برنامه‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران است و یکی از مصادیق این برنامه‌ها، بند «ب» است که با ایجاد معافیت‌ها و مشوق‌های لازم، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران و تسهیل واردات مورد نیاز پروژه‌ها فراهم می‌کند.

او ادامه داد: یکی از مجموعه‌هایی که توانسته است از حمایت‌های صندوق توسعه ملی بهره‌مند شود، هتل ویرا است که امروز شاهد بهره‌برداری از این پروژه هستیم.

شالبافیان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اصفهان اظهار کرد: امروز اصفهان یکی از اولویت‌های توسعه صنعت گردشگری کشور است و با برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای که انجام شده، خلأ هتل‌های مناسب در این شهر تا حدودی کاهش یافته است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین استفاده از ظرفیت‌های آبی کشور را یکی از موضوعات مهم در توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری دانست و گفت: به‌صورت جدی در حال پیگیری سرمایه‌گذاری در این فرصت‌ها هستیم.

بخشی: هیچ صنعتی مولدتر از گردشگری نیست/ اصفهان ظرفیت گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سهم صنعت گردشگری در اقتصاد کشور حدود ۲ تا ۳ درصد است و این میزان در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است.

دکتر بخشی افزود: اصفهان به‌عنوان یک شهر تاریخی، ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه گردشگری دارد و باید از این ظرفیت‌ها به شکل مناسب استفاده شود.

او با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس گزارشی که ارائه شده، در برنامه هفتم پیشرفت برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای توسعه گردشگری انجام شده است و امیدواریم تا پایان اجرای این برنامه، گام‌های مؤثری برای توسعه این صنعت برداشته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ایرانی‌ها مردمی اهل سفر هستند و ورود سرمایه‌گذاران به بخش گردشگری اهمیت زیادی دارد. در سیاست‌گذاری اقتصادی، حفظ و نگهداشت سرمایه‌گذاران در یک صنعت نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت مستمر است.

بخشی تصریح کرد: امروز هیچ صنعتی مولدتر از صنعت گردشگری نیست و توسعه این صنعت می‌تواند آثار اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

صالح: صندوق توسعه ملی امسال حمایت ویژه‌ای از گردشگری خواهد داشت

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی است و از سال ۱۳۹۵، با مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۱۰ درصد از منابع آن برای امور توسعه‌ای اختصاص یافت.

دکتر صالح افزود: حدود دو سال پیش، با پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صندوق توسعه ملی به‌صورت جدی وارد حوزه گردشگری شد و پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد برای تکمیل و بهره‌برداری مورد حمایت قرار گرفتند.

او ادامه داد: امروز خرسندیم که یکی از این پروژه‌ها، هتل ویرا، به بهره‌برداری می‌رسد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: امسال نیز بنا داریم در بخش گردشگری به‌صورت ویژه از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این حوزه حمایت کنیم.

محسنی‌بندپی: افتتاح پروژه‌های گردشگری نشان‌دهنده تقویت توجه به این حوزه است

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تبریک هفته گردشگری گفت: در راستای ارتقای جایگاه حکمرانی گردشگری، در هفته گردشگری و با حضور رئیس‌جمهوری، مجموعه‌ای از پروژه‌های گردشگری در کشور به بهره‌برداری رسید.

دکتر محسنی‌بندپی افزود: این رویداد نشان‌دهنده تقویت توجه به حوزه گردشگری و فعالان این صنعت است.

او ادامه داد: صنعت گردشگری در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های مختلفی داشته است، اما با همراهی و همکاری همه فعالان این حوزه، مسیر حرکت و توسعه خود را ادامه خواهد داد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابراز امیدواری کرد از همه ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری برای شکوفایی این صنعت استفاده شود.

پیروزی: هتل ویرا نمونه موفق تأمین مالی پروژه‌های گردشگری است

عضو هیئت عامل بانک ملی ایران گفت: نقطه تلاقی سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها می‌تواند در نظام بانکی شکل بگیرد و بانک‌ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

دکتر پیروزی افزود: شاهد تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تأمین مالی پروژه‌ها بوده‌ایم و هتل ویرا نمونه موفقی از تلاش مشترک برای تأمین مالی یک پروژه گردشگری است.

او ادامه داد: سال گذشته یک همت برای این حوزه اختصاص یافت و امسال این رقم افزایش پیدا کرده است.

عضو هیئت عامل بانک ملی ایران با اشاره به روند اجرای هتل ویرا اظهار کرد: یکی از نکات مهم این پروژه، داشتن برنامه زمان‌بندی دقیق برای ساخت بود که مطابق برنامه‌ریزی پیش رفت.

پیروزی افزود: به‌عنوان متولی اعتباری، وظیفه خود می‌دانستم که روند اجرای پروژه را پیگیری کنم و خوشبختانه این پروژه حتی برای یک ساعت نیز متوقف نشد.

او تأکید کرد: این موضوع یکی از نمونه‌های مهم همکاری بخش خصوصی با حمایت بخش دولتی و نظام بانکی است.

امینی: آب، فاضلاب و برق از زیرساخت‌های مهم توسعه گردشگری است

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: گردشگری یکی از دریچه‌ها و ابزارهای مهم معرفی تمدن، فرهنگ و هنر کشور است.

دکتر امینی با قدردانی از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای پیگیری توسعه زیرساخت‌های گردشگری افزود: در سال ۱۴۰۲ تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد تا سه زیرساخت مهم شامل آب، فاضلاب و برق که نقش اساسی در توسعه پروژه‌های گردشگری دارند، به‌عنوان بخشی از وظایف سازمانی، به‌صورت ویژه در پروژه‌های گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

نامدار: تعامل دستگاه‌ها برای حمایت از طرح‌های گردشگری ضروری است

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: از ظرفیت تغییر کاربری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استفاده می‌کنیم و در این زمینه تعاملات لازم برای حمایت از طرح‌های گردشگری در دستور کار قرار دارد.

دکتر نامدار افزود: حفظ تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مسئول برای حمایت از سرمایه‌گذاران و نگهداشت سرمایه‌ها در حوزه گردشگری بسیار مهم است.

او تأکید کرد: تسهیل فرآیندها و همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های این صنعت را فراهم کند.

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