به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۹ مهرماه اظهار کرد: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز ۹ مهرماه با استقبال جمعی از مسئولان وارد شهرستان بدره شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این سفر به دعوت اسدالله چراغی، نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام، انجام شده و طی آن معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی به همراه مسئولان استانی و شهرستانی، به‌صورت میدانی از ظرفیت‌ها، طرح‌ها و زیرساخت‌های گردشگری چهار شهرستان بدره، دره‌شهر، آبدانان و دهلران بازدید خواهد کرد.

او تصریح کرد: بررسی روند اجرای طرح‌های گردشگری، شناسایی ظرفیت‌های موجود، بررسی مسائل و نیازهای زیرساختی و همچنین پیگیری روند توسعه و تکمیل پروژه‌های گردشگری از محورهای این بازدید میدانی است.

شریفی ادامه داد: در جریان این سفر، ظرفیت‌های گردشگری و زیرساخت‌های موجود در مناطق مختلف حوزه جنوب استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و مسائل و مطالبات مرتبط با توسعه گردشگری این شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام گفت: در پایان این سفر نیز جلسه جمع‌بندی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، مسئولان استانی و شهرستانی و نماینده مردم حوزه جنوب استان در مرکز استان برگزار می‌شود و ضمن بررسی نتایج بازدیدهای میدانی، مصوبات و تصمیمات لازم برای پیگیری مسائل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری حوزه جنوب اتخاذ خواهد شد.

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