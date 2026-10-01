به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به ریاست دکتر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، اظهار کرد: غار نخجیر به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی استان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی منطقه دارد و رفع موانع بهره‌برداری از آن از اولویت‌های حوزه گردشگری استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در این نشست، مسائل و موانع موجود در مسیر بهره‌برداری از غار نخجیر به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های مرتبط ضمن ارائه گزارش، راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات و تسهیل فرآیند بهره‌برداری را بررسی کردند.

او با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف است و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با جدیت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

محمودی خاطرنشان کرد: غار نخجیر می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی گردشگری طبیعی استان تبدیل شود و بهره‌برداری اصولی و پایدار از این جاذبه ارزشمند، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های طبیعی استان، زمینه‌ساز اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.

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