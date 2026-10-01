به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح امروز ۹ مهرماه بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه اسدالله چراغی، نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، فرماندار بدره و جمعی از مسئولان، از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید، ظرفیت‌های گردشگری مناطق نمونه گردشگری تنگه کافرین، کلم و پشته ارشت مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و زیرساخت‌های موجود در این مناطق قرار گرفتند.

اسدالله چراغی نماینده مردم حوزه جنوب در مجلس شورای اسلامی در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان بدره اظهار کرد: ظرفیت‌های بکر و خدادادی این شهرستان قابلیت جهانی شدن دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، زمینه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کرد.

اوافزود: وزارت میراث‌فرهنگی با حمایت و سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصاد گردشگری در این منطقه ایفا کند.

بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای بدره برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، بر توجه ویژه وزارتخانه به این شهرستان تأکید کرد.

او گفت: از همه سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان بدره دعوت می‌کنیم و وزارت میراث‌فرهنگی نیز آمادگی کامل دارد در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های قانونی، از طرح‌های گردشگری حمایت و تسهیلات لازم را برای توسعه این بخش فراهم کند.

فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام نیز در این بازدید ضمن همراهی معاون وزیر و نماینده مردم حوزه جنوب استان، ظرفیت‌های گردشگری شهرستان بدره را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و بکر این شهرستان برای رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد.

این بازدید در راستای بررسی میدانی ظرفیت‌های گردشگری بدره، شناسایی نیازهای زیرساختی و فراهم کردن زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری در این شهرستان انجام شد.

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