۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴

برگزاری نمایشگاه آثار هنری «بال‌های ایکاروس» در ورامین

برگزاری نمایشگاه آثار هنری «بال‌های ایکاروس» در ورامین

نخستین نمایشگاه گروهی دستاوردهای هنری هنرجویان آموزشگاه هنری آبگینه با عنوان «بال‌های ایکاروس» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک گفت: نخستین نمایشگاه گروهی دستاوردهای هنری هنرجویان آموزشگاه هنری آبگینه با عنوان «بال‌های  ایکاروس» برگزار می شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه که به همت آموزشگاه هنری آبگینه و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین برگزار خواهد شد، ۲۷ هنرمند کودک و بزرگسال ۴ تا ۴۰ سال، تعداد ۱۰۵ اثر خود را در رشته‌های هنری حجم، سفال، طراحی و نقاشی به نمایش خواهند گذاشت.

او افزود: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۶ در گالری هفت بهشت فرهنگسرای رازی شهر ورامین باحضور جمعی از مسئولین و هنرمندان برگزار می شود.

تاجیک تصریح کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ ۹ الی ۱۶ مهرماه در گالری مذکور برقرار و بازدید برای عموم علاقه‌مندان از ساعت  ۹ صبح الی ۱۳ و همچنین ۱۶ عصر الی ۱۹  آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070901040
لیلا صدقی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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