به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک گفت: نخستین نمایشگاه گروهی دستاوردهای هنری هنرجویان آموزشگاه هنری آبگینه با عنوان «بال‌های ایکاروس» برگزار می شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه که به همت آموزشگاه هنری آبگینه و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین برگزار خواهد شد، ۲۷ هنرمند کودک و بزرگسال ۴ تا ۴۰ سال، تعداد ۱۰۵ اثر خود را در رشته‌های هنری حجم، سفال، طراحی و نقاشی به نمایش خواهند گذاشت.

او افزود: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۶ در گالری هفت بهشت فرهنگسرای رازی شهر ورامین باحضور جمعی از مسئولین و هنرمندان برگزار می شود.

تاجیک تصریح کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ ۹ الی ۱۶ مهرماه در گالری مذکور برقرار و بازدید برای عموم علاقه‌مندان از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ و همچنین ۱۶ عصر الی ۱۹ آزاد و رایگان است.

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