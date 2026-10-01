۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵

تقدیر فرماندار پاکدشت از مدیران تأسیسات گردشگری به مناسبت هفته گردشگری

تقدیر فرماندار پاکدشت از مدیران تأسیسات گردشگری به مناسبت هفته گردشگری

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت، از برگزاری مراسم تقدیر از مدیران تأسیسات گردشگری این شهرستان به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی نیکرو طی مراسمی از مدیران تأسیسات گردشگری این شهرستان به مناسبت هفته گردشگری تقدیر کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: این مراسم با حضور فرماندار شهرستان پاکدشت و جمعی از مسئولان، با هدف قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مدیران تأسیسات گردشگری و فعالان این حوزه، در محل جنگل استوایی آمازون برگزار شد.

او افزود: فعالان و مدیران تأسیسات گردشگری نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، جذب گردشگران و معرفی ظرفیت‌های شهرستان پاکدشت دارند و حمایت از این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه باشد.

نیکرو تاکید کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های این حوزه، تقویت تعامل میان مسئولان و بخش خصوصی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت مسئولان و مشارکت فعالان بخش خصوصی، زمینه توسعه گردشگری و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های شهرستان پاکدشت بیش از پیش فراهم شود.

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کد خبر 1405070901041
لیلا صدقی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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