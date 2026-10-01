به گزارش میراث‌آریا، حسین ایزدی پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در بابلسر اظهار کرد: این نمایشگاه از هشتم مهرماه جاری با حضور حدود ۳۰ غرفه از هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی افتتاح شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در این نمایشگاه آثاری در رشته‌های سفال و سرامیک، صنایع‌دستی چوبی و چوب‌تراشی، زیورآلات سنتی، حوله‌های دست‌بافت، چرم دست‌دوز و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی عرضه شد.

او با بیان اینکه هنرمندان توانمندی در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: برگزاری این رویداد در هفته گردشگری فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و حمایت از هنرمندان این حوزه است.

ایزدی ادامه داد: در کنار نمایشگاه، برنامه‌های موسیقی سنتی و برنامه‌های شاد نیز اجرا می‌شود که می‌تواند فضای مناسبی برای حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر بومی فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به ساعت بازدید از نمایشگاه خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا فردا جمعه ۱۰ مهر ماه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان خواهد بود.

انتهای پیام/