به گزارش میراث آریا، نشست صمیمی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با همکاران اداره‌کل خراسان شمالی، امروز پنجشنبه ۹ مهر در مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم برگزار شد.

علی دارابی در این دیدار ضمن دریافت نقطه نظرات همکاران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نکاتی را بیان کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، صیانت از میراث‌فرهنگی را بدون حضور مردم و سمن‌ها غیرممکن دانست و گفت: در ایتالیا که بیشترین آثار ثبت جهانی در یونسکو را دارد، بیش از ۵ هزار تشکل مردم‌نهاد برای کمک در نگهداری و حفاظت از آثار فرهنگی‌تاریخی وجود دارد.

او با اشاره به آسیب ۱۴۹ اثر تاریخی در جنگ رمضان، بر استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن برای مرمت این بناها تاکید کرد.

دارابی با تأکید بر افزایش سواد میراثی به ویژه میان مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف گفت که در صورت تحقق این موضوع، صیانت از میراث‌فرهنگی به دغدغه عمومی تبدیل می‌شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور بر اهمیت روایتگری در میراث فرهنگی تأکید کرد و روایتگری دقیق و جذاب را از لوازم خنثی کردن ایران‌هراسی در دنیا دانست.

او تصریح کرد: جامعه ایران جنگ‌طلب نیست، اما در دفاع از خود مصمم است. تمدن و سرزمین ایران در طول تاریخ ۲۳ بار مورد حمله قرار گرفته، اما همواره پابرجا مانده است.

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