کلنگ احداث مجتمع تفریحی اقامتی در فتویه بستک به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵، در مراسم کلنگ‌زنی مجتمع تفریحی اقامتی در فتویه بستک گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت‌های اقامتی و ایجاد امکانات تفریحی و خدماتی در روستای فتویه اجرا می‌شود.

او افزود: مجتمع تفریحی اقامتی فتویه توسط محمدطاهر محمدی در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع احداث می‌شود و یک‌هزار و ۲۵۰ مترمربع زیربنا خواهد داشت. این مجموعه شامل بخش‌های اقامتی، خدماتی، تفریحی، سرگرمی و فضاهای ویژه کودکان است.

رمجی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری این طرح بیان کرد: برای اجرای این پروژه ۷۳۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است که با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۴ نفر فراهم خواهد شد.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: توسعه مجموعه‌های تفریحی و اقامتی در شهرستان‌های استان، علاوه بر افزایش تنوع و ظرفیت خدمات گردشگری، می‌تواند به ماندگاری بیشتر گردشگران، رونق فعالیت‌های مرتبط با این حوزه و ایجاد فرصت‌های جدید برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بستک در حوزه گردشگری گفت: بستک با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، یکی از مناطق مستعد هرمزگان برای توسعه گردشگری است و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در این شهرستان می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران و تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه مؤثر باشد.

رمجی خاطرنشان کرد: آغاز عملیات اجرایی این مجتمع همزمان با هفته گردشگری، بیانگر تداوم اجرای طرح‌های جدید و ورود سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به حوزه گردشگری استان و توجه به توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان‌های هرمزگان است.

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