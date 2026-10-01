برگزاری دوره آموزشی «توسعه گردشگری هوشمند» در خواف

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده امروز پنجشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت فعالان گردشگری در استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، دیجیتال و هوش مصنوعی، در محل بومگردی غیاثیه روستای خرگرد برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف ادامه داد: در این دوره، مدیران اقامتگاه‌های بومگردی، مدیران دفاتر و آژانس‌های خدمات مسافرتی، فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان حضور داشتند و با ظرفیت‌ها و کاربردهای ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف گردشگری آشنا شدند.

او اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یکی از الزامات توسعه گردشگری در شرایط امروز است و فعالان این حوزه باید بتوانند از ظرفیت دیجیتال و هوش مصنوعی برای معرفی جاذبه‌ها، بازاریابی، تولید محتوای گردشگری، جذب گردشگر و توسعه بازار صنایع‌دستی استفاده کنند.

باعقیده افزود: برگزاری این دوره در راستای شعار «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» و با هدف حرکت به سمت گردشگری هوشمند و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری شهرستان خواف انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف گفت: توانمندسازی فعالان گردشگری و ایجاد ارتباط میان فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بومی شهرستان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، افزایش حضور خواف در فضای دیجیتال و معرفی مؤثرتر این شهرستان به گردشگران باشد.

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