۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۵

به مناسبت هفته گردشگری صورت گرفت:

اجرای گروه نوازندگان «ضرب و جام» در مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام

اجرای گروه نوازندگان «ضرب و جام» در مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت‌جام گفت: به مناسبت هفته گردشگری، نوای دل‌نشین گروه «ضرب و جام» چون نسیمی از خاطره‌های کهن، در فضای مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام، بر دل حاضران نشست.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز پنجشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این گروه ارکسترال با حضور سی نوازنده‌ نونهال و نوجوان، به رهبری و تنظیم هنرمندانه‌ نیما ضربی، تلفیقی بدیع از موسیقی کلاسیک ایرانی و جهانی را با طنین گرم سازهای سنتی و فولکلور خراسان درآمیخته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: در سومین شب از هفته‌ گردشگری، قطعاتی جاودانه از نواهای اصیل ایرانی برای صدها تن از مردم تربت جام و نواحی پیرامون آن به اجرا درآمد.

او با اشاره به این برنامه‌ هنری تصریح کرد: قطعاتی چون «گل مریم» از محمد نوری، «بهار دلنشین»، «باباگل‌افروز» و قطعه معروف «نوایی» همراه با حرکات آیینی و سماع‌گونه‌، فضایی سرشار از شور و معنویت آفرید و دل‌های حاضران را به وجد آورد.

صابرمقدم تصریح کرد: هدف از برپایی چنین برنامه‌هایی در ایام هفته‌ گردشگری، بیش از هر چیز، ارتقای نشاط اجتماعی مردم و سپس برجسته ساختن نقش گردشگری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، پاسداری از میراث فرهنگی و شناساندن جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و ارزش های بی بدیل ناملموس بوده است.

اجرای گروه نوازندگان «ضرب و جام» در مجموعه فرهنگی‌تاریخی رباط جام

انتهای پیام/

کد خبر 1405070901048
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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