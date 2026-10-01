به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۶ همزمان با هفته گردشگری، در بازدید از شماری از پروژه‌های گردشگری اجرا شده و در حال اجرا در سنندج، که با همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد، اظهار کرد: کردستان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف گردشگری برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به وجود بناهای تاریخی ارزشمند در استان افزود: حفاظت از این بناها تنها به معنای نگهداری فیزیکی آنها نیست، بلکه باید با تعریف کاربری‌های مناسب، زمینه حضور و استفاده مردم و گردشگران از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

او عنوان کرد: وقتی یک بنای تاریخی در قالب کاربری مناسب وارد چرخه گردشگری می‌شود، هم امکان حفظ و نگهداری بهتر آن فراهم می‌شود و هم به رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگران کمک می‌کند.

پورذهبی با اشاره به ضرورت توسعه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری یادآور شد: گردشگری زمانی می‌تواند در اقتصاد استان اثرگذار باشد که در کنار جاذبه‌ها، زیرساخت‌های مناسب اقامتی، پذیرایی و خدماتی نیز وجود داشته باشد و گردشگران بتوانند خدماتی شایسته دریافت کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بازدید از مجتمع گردشگری سلامت «بینا» نیز بر اهمیت توسعه این بخش تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به موقعیت کردستان و همجواری با اقلیم کردستان عراق، گردشگری سلامت از ظرفیت‌های قابل توجه استان است و می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، خدمات مناسب‌تری به بیماران و گردشگران کشورهای همسایه ارائه کرد.

او همچنین از عمارت عربزاده که با کاربری اقامتگاه سنتی فعالیت می‌کند بازدید و در جریان ظرفیت این مجموعه برای توسعه اقامت گردشگران و بهره‌گیری از بناهای تاریخی در صنعت گردشگری قرار گرفت.

بازدید از پروژه هتل پارسیان و هتل ژین پالاس نیز از دیگر برنامه‌های پورذهبی در هفته گردشگری بود، پروژه‌هایی که توسعه ظرفیت اقامتی و خدماتی استان را دنبال می‌کنند.

پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این بازدید با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان گفت: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و خدماتی از مهم‌ترین الزامات رونق گردشگری است و برای تحقق این هدف، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود.

او اظهار کرد: کردستان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی را در خود جای داده است و تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های واقعی برای جذب گردشگر، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد اشتغال تبدیل کنیم.

طالب‌نیا افزود: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، استفاده هدفمند از بناهای تاریخی است، به گونه‌ای که ضمن رعایت الزامات حفاظتی، امکان تعریف کاربری‌های متناسب و ورود این بناها به چرخه اقتصادی گردشگری فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات در مراکز اقامتی و پذیرایی تاکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت اقامتی به تنهایی کافی نیست و در کنار توسعه کمی زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، آموزش نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رضایتمندی گردشگران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

او عنوان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان، بررسی روند اجرای پروژه‌های گردشگری و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و این اداره‌کل از طرح‌هایی که به توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری و حفظ میراث‌فرهنگی کمک کند، حمایت می‌کند.

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