۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸

نماینده ولی‌فقیه در کردستان:

توسعه گردشگری کردستان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و حفظ بناهای تاریخی است

توسعه گردشگری کردستان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و حفظ بناهای تاریخی است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، با تاکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان گفت: توسعه گردشگری نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت مراکز اقامتی و خدماتی و در کنار آن، حفظ و احیای بناهای تاریخی از طریق تعریف کاربری‌های مناسب است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۶ همزمان با هفته گردشگری، در بازدید از شماری از پروژه‌های گردشگری اجرا شده و در حال اجرا در سنندج، که با همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شد، اظهار کرد: کردستان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف گردشگری برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به وجود بناهای تاریخی ارزشمند در استان افزود: حفاظت از این بناها تنها به معنای نگهداری فیزیکی آنها نیست، بلکه باید با تعریف کاربری‌های مناسب، زمینه حضور و استفاده مردم و گردشگران از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

او عنوان کرد: وقتی یک بنای تاریخی در قالب کاربری مناسب وارد چرخه گردشگری می‌شود، هم امکان حفظ و نگهداری بهتر آن فراهم می‌شود و هم به رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگران کمک می‌کند.

پورذهبی با اشاره به ضرورت توسعه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری یادآور شد: گردشگری زمانی می‌تواند در اقتصاد استان اثرگذار باشد که در کنار جاذبه‌ها، زیرساخت‌های مناسب اقامتی، پذیرایی و خدماتی نیز وجود داشته باشد و گردشگران بتوانند خدماتی شایسته دریافت کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بازدید از مجتمع گردشگری سلامت «بینا» نیز بر اهمیت توسعه این بخش تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به موقعیت کردستان و همجواری با اقلیم کردستان عراق، گردشگری سلامت از ظرفیت‌های قابل توجه استان است و می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، خدمات مناسب‌تری به بیماران و گردشگران کشورهای همسایه ارائه کرد.

او همچنین از عمارت عربزاده که با کاربری اقامتگاه سنتی فعالیت می‌کند بازدید و در جریان ظرفیت این مجموعه برای توسعه اقامت گردشگران و بهره‌گیری از بناهای تاریخی در صنعت گردشگری قرار گرفت.

بازدید از پروژه هتل پارسیان و هتل ژین پالاس نیز از دیگر برنامه‌های پورذهبی در هفته گردشگری بود، پروژه‌هایی که توسعه ظرفیت اقامتی و خدماتی استان را دنبال می‌کنند.

پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این بازدید با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان گفت: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و خدماتی از مهم‌ترین الزامات رونق گردشگری است و برای تحقق این هدف، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود.

او اظهار کرد: کردستان مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی را در خود جای داده است و تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های واقعی برای جذب گردشگر، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد اشتغال تبدیل کنیم.

طالب‌نیا افزود: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، استفاده هدفمند از بناهای تاریخی است، به گونه‌ای که ضمن رعایت الزامات حفاظتی، امکان تعریف کاربری‌های متناسب و ورود این بناها به چرخه اقتصادی گردشگری فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات در مراکز اقامتی و پذیرایی تاکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت اقامتی به تنهایی کافی نیست و در کنار توسعه کمی زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، آموزش نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رضایتمندی گردشگران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

او عنوان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان، بررسی روند اجرای پروژه‌های گردشگری و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و این اداره‌کل از طرح‌هایی که به توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری و حفظ میراث‌فرهنگی کمک کند، حمایت می‌کند.

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کد خبر 1405070901049
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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