به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی طاهری روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همایش و مسابقه دوچرخه‌سواری، با حضور ۱۰۰ دوچرخه‌سوار در مسیر گردشگری زریبار برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهننی مریوان افزود: این برنامه با هدف گرامیداشت هفته گردشگری، توسعه گردشگری ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان مریوان برگزار شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های زریبار برای توسعه گردشگری ورزشی عنوان کرد: دریاچه زریبار و مسیرهای پیرامون آن از ظرفیت مناسبی برای برگزاری برنامه‌های ورزشی و طبیعت‌محور برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های گردشگری شهرستان بهره گرفت.

طاهری یادآور شد: حضور دوچرخه‌سواران در مسیر گردشگری زریبار علاوه بر ایجاد شور و نشاط، زمینه‌ای برای معرفی جاذبه‌های طبیعی منطقه و آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی مریوان بیان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی در مسیرهای گردشگری، به معرفی مقاصد کمتر شناخته‌شده، افزایش جذابیت مقصد برای گردشگران و رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری کمک می‌کند.

او اظهار کرد: زریبار به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی مریوان، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری طبیعت، تفریحی و ورزشی دارد و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها در کنار توجه به حفاظت از محیط زیست منطقه دنبال می‌شود.

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