۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸

ظرفیت گردشگری ورزشی زریبار با حضور دوچرخه‌سواران به نمایش درآمد

ظرفیت گردشگری ورزشی زریبار با حضور دوچرخه‌سواران به نمایش درآمد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مریوان گفت: ظرفیت گردشگری ورزشی زریبار همزمان با هفته گردشگری، با حضور حدود ۱۰۰ دوچرخه‌سوار در مسیر گردشگری این دریاچه به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی طاهری روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همایش و مسابقه دوچرخه‌سواری، با حضور ۱۰۰ دوچرخه‌سوار در مسیر گردشگری زریبار برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهننی مریوان افزود: این برنامه با هدف گرامیداشت هفته گردشگری، توسعه گردشگری ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان مریوان برگزار شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های زریبار برای توسعه گردشگری ورزشی عنوان کرد: دریاچه زریبار و مسیرهای پیرامون آن از ظرفیت مناسبی برای برگزاری برنامه‌های ورزشی و طبیعت‌محور برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های گردشگری شهرستان بهره گرفت.

طاهری یادآور شد: حضور دوچرخه‌سواران در مسیر گردشگری زریبار علاوه بر ایجاد شور و نشاط، زمینه‌ای برای معرفی جاذبه‌های طبیعی منطقه و آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی مریوان بیان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی در مسیرهای گردشگری، به معرفی مقاصد کمتر شناخته‌شده، افزایش جذابیت مقصد برای گردشگران و رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری کمک می‌کند.

او اظهار کرد: زریبار به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی مریوان، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری طبیعت، تفریحی و ورزشی دارد و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها در کنار توجه به حفاظت از محیط زیست منطقه دنبال می‌شود.

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کد خبر 1405070901050
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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