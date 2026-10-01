به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، عصر امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در نشست با فعالان، سرمایه‌گذاران، پیشکسوتان میراث‌فرهنگی، تشکل‌ها و فعالان حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر که با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر و جعفر پورکبگانی رئیس مجمع نمایندگان استان برگزار شد، با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر جنوب کشور اظهار کرد: گردشگری خارجی را باید به جنوب هدایت کنیم و جنوب را به محور گردشگری کشور تبدیل کنیم.

او با بیان اینکه جنوب ایران از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دریایی کم‌نظیری برخوردار است، افزود: چرا دنیا باید بدون جنوب ایران باشد؟ خوزستان کجاست؟ بوشهر کجاست؟ هرمزگان کجاست؟ سیستان و بلوچستان کجاست؟ این ظرفیت‌ها باید در نقشه گردشگری ایران و جهان دیده شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: انتظار داریم شما نیز در این مسیر وقت بگذارید و به ما بپیوندید تا پس از عبور از این پیچ تاریخی که اکنون در آن قرار داریم، این منطقه به یک کارگاه بزرگ توسعه زیرساخت‌های گردشگری تبدیل شود و آمادگی پذیرش صدها هزار نفر از اقصی نقاط ایران و جهان را پیدا کند.

همایش تخصصی برای طراحی مسیر جهش گردشگری بوشهر

صالحی‌امیری با ارائه پیشنهادی برای شتاب‌بخشی به فرآیند سرمایه‌گذاری در استان بوشهر گفت: پیشنهاد من این است که حداکثر در زمستان یا بهار، متناسب با شرایط امنیتی استان، سه همایش تخصصی برگزار شود.

او توضیح داد: در این همایش‌ها باید دستگاه‌های مرتبط از جمله میراث‌فرهنگی، گردشگری، محیط‌زیست، شهرسازی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را تدوین و تصویب کنند تا سرمایه‌گذاران با مجموعه‌ای از فرصت‌های مشخص و آماده مواجه باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزاری همایش سرمایه‌گذاری و همایش تخصصی زیرساخت‌های گردشگری بوشهر را از جمله محورهای پیشنهادی خود عنوان کرد و گفت: آینده بوشهر، آینده محدودیت و توقف نخواهد بود بلکه بوشهر یک آستانه جهشی است.

او خطاب به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان تاکید کرد: کمربندها را باید محکم ببندیم و برای یک جهش بزرگ آماده باشیم.

بوشهر؛ فراتر از یک جغرافیا، بخشی از هویت ایران

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به شهدای استان بوشهر، اظهار کرد: پیش از هر سخنی باید به ساحت مقدس شهدای این دیار و انسان‌های بزرگی که با جان و خون خود امنیت کشور را تضمین کردند، ادای احترام کنیم.

او افزود: بوشهر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ۶۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد. این سرزمین، با تاریخ و تبار خود، مردمانی نجیب، سختکوش، صبور و مقاوم دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی بوشهر گفت: اگرچه میراث‌فرهنگی استان، طبیعت، دریا و همه داشته‌های مردم سرمایه‌های بزرگ بوشهر هستند، اما بزرگ‌ترین سرمایه این استان، مردمان پرافتخار ایران‌زمین هستند که در طول تاریخ در برابر تجاوز مقاومت کرده‌اند.

صالحی‌امیری ادامه داد: بوشهر را فراتر از مرزهای بسته جغرافیایی می‌شناسیم، بوشهر پاره تن ایران، هویت ما، شرافت ما و مقاومت ماست.

او با اشاره به نقش استان‌های جنوبی در تحولات اخیر کشور گفت: در جنگ رمضان، سیستان و بلوچستان، چابهار، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با تمام ظرفیت درخشیدند و تصویر جدیدی از جنوب ایران به نمایش گذاشتند.

روایت مقاومت بوشهر باید در تاریخ ایران ثبت شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت ثبت و روایت تاریخی تحولات اخیر گفت: نویسندگان، نخبگان، شاعران و رمان‌نویسان باید تاریخ این ایام را ثبت و ضبط کنند و آموزش‌وپرورش استان و دانشگاه‌ها نیز باید مقاومت مردم جنوب را در منابع آموزشی و مطالعاتی ثبت کنند.

او افزود: فرزندان ما باید بدانند در کدام جغرافیا و با چه مختصاتی زندگی می‌کنند. آیندگان در مدارس، دانشگاه‌ها و کوچه و خیابان از مقاومت مردم بوشهر خواهند نوشت، روایت خواهند کرد، فیلم خواهند ساخت و موسیقی خواهند ساخت و این روایت را به گوش ایرانیان و جهانیان خواهند رساند.

«سرمایه اجتماعی» مهم‌ترین پشتوانه توسعه بوشهر

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار بدون سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر نیست، گفت: امروز سه نیاز اساسی داریم؛ نخست انسجام، همدلی، همگرایی و وفاق ملی؛ دوم استمرار مقاومت و تقویت تاب‌آوری جامعه و سوم کارآمدی و پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم.

او افزود: ایران با ایرانیان معنا پیدا می‌کند و بوشهر با مردمانش تعریف می‌شود، نه فقط با جغرافیا و بناهایش. سرمایه بزرگ ما مردم ایران‌زمین هستند و در بوشهر، بزرگ‌ترین سرمایه ما اعتماد، رضایت و مشارکت مردم است.

صالحی‌امیری تاکید کرد: مردم ایران و مردم بوشهر از ما یک زیست شرافتمندانه مطالبه می‌کنند و ما موظفیم به این مطالبه پاسخ دهیم.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت از مشکلات، کمبودها، کاستی‌ها و گرانی‌ها بی‌اطلاع نیست. به‌عنوان عضو دولت شهادت می‌دهم که هر آنچه در توان دولت بوده برای کاهش فشار بر مردم به کار گرفته شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: ما باید پس از این مقاومت، یک ملت را واکسینه کنیم تا دشمنان ملت ایران همواره از خیال تهاجم به ایران پشیمان شوند.

سرمایه‌گذاران در سخت‌ترین شرایط، از توسعه ایران عقب ننشستند

صالحی‌امیری در ادامه با قدردانی از بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری گفت: در همین یک هفته گذشته، با حضور رئیس‌جمهور، ۲۴۶ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۲۴۱ نفر افتتاح شد.

او افزود: از ابتدای دولت چهاردهم طی دو سال گذشته، ۱۴۷۱ پروژه را افتتاح یا تکمیل کرده‌ایم، برای بخش‌خصوصی مجوز صادر کرده‌ایم، از سرمایه‌گذاران حمایت کرده‌ایم و موانع را از مسیر آنها برداشته‌ایم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میزان سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها را ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این پروژه‌ها برای حدود ۱۹ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و سه میلیون مترمربع به سرانه گردشگری کشور افزوده‌اند.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران در عبور از شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی اظهار کرد: در شرایط جنگ، سرمایه‌گذاران باانگیزه، باغیرت و باشرافت در این سرزمین ماندند، سرمایه‌های خود را خارج نکردند و در توسعه کشور نقش‌آفرینی کردند.

او ادامه داد: همه ما باید قدردان سرمایه‌گذارانی باشیم که با غیرت در این سرزمین برای دفاع از ایران ایستادند و سرمایه خود را برای توسعه ایران هزینه کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری در دست اجرا در کشور گفت: اکنون ۳۰۱۷ پروژه با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در دست اجراست. این موضوع نشان می‌دهد که جنگ برای سرمایه‌گذاران عامل فرار نشد، بلکه به عاملی برای مقاومت و ماندن در مسیر توسعه تبدیل شد.

تاکید استاندار بوشهر بر ظرفیت تمدنی و گردشگری استان

ارسلان زارع، استاندار بوشهر نیز در این نشست با قدردانی از حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فعالان و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، گفت: بوشهر پیشینه‌ای تمدنی، میراثی و تاریخی دارد که آثار به‌دست‌آمده از این سرزمین، بیش از ۶ هزار سال تاریخ و نشانه‌هایی از تمدن‌های پررونق، به‌ویژه در دوره‌های هخامنشی، ساسانی و اسلامی را نشان می‌دهد.

او افزود: اگرچه بسیاری از مردم ایران و حتی جهان، بوشهر را بیشتر با تاریخ معاصر آن می‌شناسند، این سرزمین ظرفیت‌ها و مزیت‌های گوناگونی دارد و در توسعه کشور، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نقشی مهم ایفا کرده است.

استاندار بوشهر با اشاره به سهم استان در اقتصاد کشور اظهار کرد: بوشهر حدود یک‌ونیم درصد جمعیت و مساحت کشور را در اختیار دارد، اما بر اساس آخرین آمار، سهم آن در تولید ناخالص داخلی بیش از ۸ درصد است.

زارع گردشگری طبیعی و دریایی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مردم این سرزمین به حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وابسته هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بهره گرفت.

او با اشاره به برگزاری نخستین همایش ملی گردشگری در بوشهر افزود: اینکه امسال، برخلاف سال‌های گذشته که همایش ملی گردشگری در مرکز کشور برگزار می‌شد، این رویداد به استان بوشهر منتقل شده، اقدامی ارزشمند است و نشان‌دهنده توجه به جنوب کشور و مردم این خطه است.

شکل‌گیری حدود ۴ همت سرمایه‌گذاری گردشگری در بوشهر

استاندار بوشهر با اشاره به سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی در دولت چهاردهم گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، با وجود همه محدودیت‌ها، حدود ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان شکل گرفته است.

زارع صدور مجوزهای بی‌نام در حوزه گردشگری را یکی از اقدامات مهم برای تسهیل ورود بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: با وجود این اقدامات، همچنان محدودیت‌ها و مشکلاتی در تأمین سرمایه ثابت برای تکمیل طرح‌ها و همچنین تأمین سرمایه در گردش فعالان این حوزه وجود دارد.

او تاکید کرد: تلاش شده است سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی در استان بوشهر به نحو شایسته پیش برود و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، زمینه حضور گسترده‌تر بخش‌خصوصی و تکمیل طرح‌های گردشگری استان فراهم شود.

درخواست برای شتاب‌بخشی به احیای بناهای تاریخی بوشهر

جعفر پورکبگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و میراثی استان، خواستار توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به احیای بناهای تاریخی و تعیین تکلیف برخی بناهای واجد ارزش تاریخی شد.

او با اشاره به موضوع ساختمان تجارت دریایی و اقدامات انجام‌شده برای تملک و واگذاری آن به حوزه میراث‌فرهنگی اظهار کرد: در حوزه کنسولگری انگلیس نیز انتظار داریم وزیر میراث‌فرهنگی با نظر مساعد این موضوع را پیگیری کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف حوزه میراث‌فرهنگی گفت: شرایط امروز، شرایطی استثنایی است و مشکلات نیز افزایش یافته است؛ اما آمادگی داریم با دولت و استانداری برای حل مسائل استان همراهی کنیم.

تاکید فعالان بخش‌خصوصی بر رفع موانع سرمایه‌گذاری

در ادامه این نشست، جمعی از فعالان، سرمایه‌گذاران، پیشکسوتان میراث‌فرهنگی، نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر نیز دیدگاه‌ها، مطالبات، پیشنهادها و نقدهای خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند.

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