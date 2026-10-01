به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید سلیمی ۸ مهرماه در جریان بازدید از کارخانه سرامیک صدیق سرام در شهر بهمن شهرستان آباده، این مجموعه را نمونه‌ای قابل توجه از پیوند میان صنعت و هنر دانست و گفت: این کارخانه با قرار دادن آثار صنایع‌دستی در کنار محصولات کاشی و سرامیک، زمینه‌ای برای معرفی هنر و فرهنگ ایرانی به مشتریان داخلی و بازارهای صادراتی فراهم کرده است.

معاون صنایع‌دستی استان فارس افزود: ایده این مجموعه آن است که صنایع‌دستی به‌عنوان یک هدیه فرهنگی همراه محصولات صنعتی به مشتریان ارائه شود. این رویکرد علاوه بر ایجاد بازار جدید برای آثار هنرمندان، می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور ایجاد کند.

او با بیان اینکه این اقدام را می‌توان نوعی دیپلماسی فرهنگی دانست، ادامه داد: وقتی یک محصول صنعتی ایرانی به بازارهای خارجی صادر می‌شود و در کنار آن، اثر دست یک هنرمند ایرانی نیز قرار می‌گیرد، در واقع بخشی از فرهنگ، هنر و هویت ایران نیز به آن بازار راه پیدا می‌کند.

سلیمی با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ نفر از بانوان هنرمند و صنعتگر در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله منبت‌کاری، سفالگری، سرامیک، ژیلوبافی و قالی‌بافی به‌صورت مستقیم در این مجموعه فعالیت دارند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس ادامه داد: حمایت از چنین مدل‌هایی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای هنرمندان، به‌ویژه بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی، کمک کند و در عین حال مسیر عرضه و فروش آثار آنان را نیز توسعه دهد.

او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از مشارکت بخش صنعت در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: سازوکارهای قانونی و حمایتی برای مشارکت اجتماعی و سرمایه‌گذاری مجموعه‌های صنعتی در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان صنعتگران و هنرمندان باشد.

سلیمی تأکید کرد: این نوع همکاری‌ها می‌تواند الگویی برد-برد برای بخش صنعت و جامعه هنرمندان باشد؛ به این معنا که واحدهای صنعتی در مسیر مسئولیت اجتماعی خود از صنایع‌دستی حمایت می‌کنند و در مقابل، هنرمندان نیز از ظرفیت‌های بازار، شبکه توزیع و صادرات این واحدها بهره‌مند می‌شوند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس در پایان با ابراز امیدواری نسبت به توسعه این الگو در استان فارس و سایر نقاط کشور گفت: تلفیق ظرفیت‌های صنعتی با هنر و صنایع‌دستی می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه بازار و در نهایت افزایش صادرات صنایع‌دستی ایران کمک کند.

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