۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰

نشست تخصصی توسعه زیرساخت‌های گردشگری پارسیان برگزار شد

نشست تخصصی توسعه زیرساخت‌های گردشگری پارسیان برگزار شد

همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، نشست تخصصی توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان پارسیان به ریاست فرماندار شهرستان، و با حضور جمعی از فعالان، سرمایه‌گذاران و رئیس و کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پارسیان در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان سالمی فرماندار پارسیان روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان پارسیان ضمن تبریک هفته گردشگری، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی و تاریخی شهرستان، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و فراهم‌کردن زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران می‌تواند به رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در شهرستان کمک کند.

در ادامه این نشست، جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و مطالبات خود پرداختند و درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های گردشگری شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

در بخش پایانی این نشست، از تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری پارسیان تجلیل شد. همچنین به پاس حمایت‌های فرماندار شهرستان و نگاه توسعه‌محور او نسبت به حوزه گردشگری، لوح تقدیری به او اهدا شد.

در این مراسم همچنین از جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری شهرستان که در طول سال گذشته در معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های پارسیان و توسعه فعالیت‌های گردشگری این شهرستان نقش داشتند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

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کد خبر 1405070901059
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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