به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان سالمی فرماندار پارسیان روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان پارسیان ضمن تبریک هفته گردشگری، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی و تاریخی شهرستان، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و فراهم‌کردن زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران می‌تواند به رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در شهرستان کمک کند.

در ادامه این نشست، جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و مطالبات خود پرداختند و درباره راهکارهای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های گردشگری شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

در بخش پایانی این نشست، از تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری پارسیان تجلیل شد. همچنین به پاس حمایت‌های فرماندار شهرستان و نگاه توسعه‌محور او نسبت به حوزه گردشگری، لوح تقدیری به او اهدا شد.

در این مراسم همچنین از جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری شهرستان که در طول سال گذشته در معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های پارسیان و توسعه فعالیت‌های گردشگری این شهرستان نقش داشتند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

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