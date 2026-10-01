۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰

پایان مرمت ازاره‌های مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد

پایان مرمت ازاره‌های مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف گفت: هم‌زمان با هفته گردشگری، عملیات مرمت و ساماندهی ازاره‌های فضای داخلی مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد در شهرستان خواف به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود باعقیده امروز پنجشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل حقوق دولتی و با پیگیری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مساعدت فرمانداری تأمین و تخصیص یافت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواف افزود: عملیات اجرایی این طرح از اوایل شهریورماه و هم‌زمان با گرامیداشت هفته دولت آغاز شد و با هدف حفاظت، صیانت و جلوگیری از آسیب به بخش‌های ارزشمند این بنای تاریخی، هم‌زمان با هفته گردشگری به پایان رسید.

او با اشاره به اهمیت اجرای عملیات مرمتی در این بنای تاریخی شهرستان خواف گفت: مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد از بناهای شاخص معماری دوره تیموری و از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان خواف در خراسان رضوی است.

پایان مرمت ازاره‌های مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد

پایان مرمت ازاره‌های مدرسه تاریخی غیاثیه خرگرد

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کد خبر 1405070901060
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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