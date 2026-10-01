بازدید از کاروانسرای جهانی بستک با محوریت حفاظت و توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه معاونان این اداره‌کل از کاروانسرای جهانی بستک، ظرفیت‌های تاریخی، معماری و گردشگری کاروانسرای بستک مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت صیانت از این بنای ارزشمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه گردشگری فرهنگی شهرستان تأکید شد.

کاروانسرای بستک از آثار شاخص تاریخی این شهرستان است که با قرار گرفتن در مجموعه کاروانسراهای ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، جایگاه ویژه‌ای در ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی هرمزگان دارد.

این اثر می‌تواند در کنار بافت تاریخی و دیگر جاذبه‌های فرهنگی و معماری بستک، نقش مؤثری در شکل‌گیری مسیرهای گردشگری و معرفی ظرفیت‌های غرب استان ایفا کند.

در ادامه این بازدید، موضوع حفاظت، معرفی و ساماندهی ظرفیت‌های پیرامون کاروانسرا و استفاده از قابلیت‌های این اثر جهانی در برنامه‌های گردشگری شهرستان مورد توجه قرار گرفت.

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