به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با شهرداران، دهیاران، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، مدیران و صنعتگران حوزه صنایع‌دستی شهرستان بستک با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: راه نجات اقتصاد، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است و در این میان گردشگری و ظرفیت‌های گسترده آن می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری افزود: شناسایی و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در دست اقدام است و تلاش می‌کنیم با کوتاه‌کردن فرآیندها و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های گردشگری فراهم شود.

او همچنین بر استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: در شهرستان بستک حضور مجمع خیرین ظرفیت ارزشمندی است و می‌توان با توسعه فعالیت این مجموعه، بخش فرهنگی را نیز به حوزه‌های مورد حمایت خیرین اضافه کرد.

شهرزاد اظهار کرد: لازم است فهرست اقدامات و پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی احصا شود تا برنامه‌ریزی برای پیگیری و اجرای آنها با اولویت مشخص انجام گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی برای کمک به اقتصاد خانوار گفت: صنایع‌دستی زمانی می‌تواند به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل شود که در کنار حفظ اصالت، شیوه‌های جدید تولید، عرضه، معرفی و فروش محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: در همین راستا، در حال بررسی و طراحی پلتفرمی برای عرضه محصولات صنایع‌دستی استان هستیم تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را در قالب یک سکوی تخصصی معرفی و عرضه کنند و پیش‌بینی می‌شود این پلتفرم تا پایان آبان‌ماه فعالیت خود را آغاز کند.

شهرزاد مشارکت فعال هنرمندان صنایع‌دستی در این طرح را ضروری دانست و گفت: در کنار تولید، آموزش‌های کسب‌وکار نیز اهمیت زیادی دارد و هنرمندی که با اصول بازار، فروش، بازاریابی و توسعه کسب‌وکار آشنا نباشد، نمی‌تواند فعالیت خود را به شکل پایدار ادامه دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به گردشگری در شهرستان‌ها بیان کرد: هر شهر می‌تواند هم معبر گردشگری و هم مقصد گردشگری باشد. زمانی که یک شهر صرفاً معبر گردشگران باشد، سهم محدودی از منافع اقتصادی گردشگری نصیب آن می‌شود، اما سود اصلی زمانی ایجاد می‌شود که گردشگر در مقصد ماندگار شود.

او یکی از راه‌های افزایش ماندگاری گردشگران را توسعه گردشگری رویدادمحور عنوان کرد و افزود: باید رویدادهای گردشگری هفتگی، ماهانه و سالانه در شهرستان‌ها تعریف و تعداد آنها افزایش یابد و رویدادهای موفق شهرستانی نیز با برنامه‌ریزی مناسب به رویدادهای استانی ارتقا پیدا کنند.

شهرزاد خاطرنشان کرد: گردشگری باید تجربه‌ای لذت‌بخش برای گردشگر ایجاد کند و مجموعه ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و اقتصادی شهرستان‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا گردشگر علاوه بر بازدید، زمان بیشتری را در مقصد سپری کند و از خدمات و محصولات محلی استفاده کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان گفت: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه حوزه به‌هم‌پیوسته هستند و زمانی می‌توانند به یک زنجیره اقتصادی مؤثر تبدیل شوند که در کنار یکدیگر فعالیت کنند؛ میراث‌فرهنگی باید به گردشگری پیوند بخورد، گردشگری به صنایع‌دستی متصل شود و صنایع‌دستی نیز از ظرفیت گردشگری برای عرضه و فروش محصولات خود استفاده کند. این سه حوزه به تنهایی نمی‌توانند ظرفیت اقتصادی کامل خود را محقق کنند.

محمد جلالی، فرماندار شهرستان بستک، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری شهرستان اظهار کرد: بستک از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و صنایع‌دستی برجسته و شناخته‌شده از مهم‌ترین ظرفیت‌های این شهرستان به شمار می‌رود.

او افزود: روستای گردشگری کهتویه یکی از مقاصد مورد استقبال گردشگران در شهرستان است و در روزهای پایانی هفته، مسافران و گردشگران زیادی به این روستا سفر می‌کنند.

فرماندار بستک با اشاره به ظرفیت آبگرم‌های شهرستان گفت: آبگرم‌های بستک نیز از نقاط مختلف استان هرمزگان گردشگران زیادی را جذب می‌کنند و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری شهرستان داشته باشد.

جلالی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای خدمات و فراهم‌کردن زمینه حضور و ماندگاری بیشتر گردشگران برنامه‌ریزی شود؛ چراکه توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر تقویت گردشگری، می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوامع محلی منجر شود.

پیگیری مطالعات جامع گردشگری در ظرفیت‌های مهم بستک

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، از پیگیری مطالعات جامع و برنامه‌های توسعه‌ای برای ظرفیت‌های گردشگری شهرستان خبر داد.

او اظهار کرد: مطالعات جامع گردشگری کوخرد در دست پیگیری است و تلاش می‌کنیم با شناسایی دقیق ظرفیت‌های این منطقه، زمینه برای برنامه‌ریزی هدفمند و توسعه گردشگری فراهم شود.

محمدی افزود: مطالعات گردشگری روستای کهتویه نیز آغاز شده و در این مطالعات ظرفیت‌های مختلف روستا از جمله خوراک و غذاهای محلی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با توجه به پیشینه تاریخی کهتویه، موضوع گذر تاریخی روستا نیز در حال پیگیری است تا این ظرفیت در مسیر توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

معاون گردشگری هرمزگان با اشاره به ظرفیت آبگرم‌های شهرستان بستک گفت: مطالعات جامع این ظرفیت نیز آغاز شده است تا بر اساس نتایج مطالعات، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای توسعه و بهره‌برداری گردشگری از آبگرم‌های شهرستان انجام شود.

او همچنین از پیگیری تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام متناسب با ظرفیت‌های گردشگری بستک خبر داد و افزود: شناسایی ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی بسته‌های مناسب می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های گردشگری را فراهم کند.

محمدی ادامه داد: توسعه رویدادهای گردشگری شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و بومی بستک، رویدادهایی متناسب با ویژگی‌های منطقه طراحی و اجرا شود.

او در پایان گفت: دوره‌های توانمندسازی فعالان و جوامع محلی نیز برگزار خواهد شد تا ظرفیت نیروی انسانی و جوامع محلی برای مشارکت مؤثرتر در فرآیند توسعه گردشگری شهرستان تقویت شود.

تأکید بر نقش انجمن‌های مردمی و خیرین در حفاظت از میراث بستک

حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان بستک گفت: بررسی تجربه شهرهایی که در زمینه حفظ و احیای میراث‌فرهنگی موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد سه عامل در این مسیر نقش مهمی دارند؛ نخست، وجود انجمن‌های مردم‌نهاد فعال و مطالبه‌گر، دوم، ورود شهرداری‌ها به‌عنوان بخش اجرایی در حوزه حفاظت و احیای میراث و سوم، راه‌اندازی انجمن خیرین میراث‌فرهنگی.

او خاطرنشان کرد: راه‌اندازی انجمن خیرین میراث‌فرهنگی می‌تواند ظرفیت مهمی برای مشارکت مردم و خیران در حفاظت، مرمت و احیای بناهای تاریخی باشد و در اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان نیز اقدامات اولیه برای آغاز این مسیر انجام شده است.

تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی در توسعه گردشگری

آتشین‌ماه، شهردار و مدیر پایگاه بافت تاریخی لافت و مشاور اداره‌کل، نیز با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در آینده صنعت گردشگری اظهار کرد: نباید از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در گردشگری غافل شویم، چراکه امروز بسیاری از کشورهای جهان از این فناوری برای توسعه و معرفی مقاصد گردشگری بهره می‌گیرند.

او افزود: هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سرعت‌بخشی به فرآیندهای توسعه، معرفی جاذبه‌ها، ارائه خدمات و ارتباط با گردشگران مورد استفاده قرار گیرد و لازم است ظرفیت‌های این فناوری در برنامه‌ریزی‌های گردشگری استان مورد توجه قرار گیرد.

آتشین‌ماه با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه گردشگری گفت: توسعه پایدار گردشگری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که علاوه بر افزایش سهم مقاصد گردشگری، منافع آن به جامعه محلی نیز بازگردد.

شهردار و مدیر پایگاه بافت تاریخی لافت و مشاور اداره‌کل احیای اقتصاد جامعه محلی را یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری دانست و تصریح کرد: باید با یک نگاه جهانی برنامه‌ریزی کنیم، اما در اجرا ظرفیت‌ها، نیازها و ویژگی‌های جوامع محلی را در نظر بگیریم؛ به عبارتی، جهانی فکر کنیم و محلی عمل کنیم.

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