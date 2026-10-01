به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهوش اسعدی روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، یک مجتمع رفاهی در شهرستان سراوان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سراوان گفت: این مجتمع رفاهی با زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۲۳۰ میلیارد ریال احداث و همزمان با هفته گردشگری افتتاح شد.

او افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی و بدون اخذ تسهیلات بانکی اجرا شده و با بهره‌برداری از آن برای ۱۸ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

اسعدی خاطرنشان کرد: توسعه تأسیسات و زیرساخت‌های رفاهی و گردشگری با مشارکت بخش خصوصی، نقش مهمی در ارتقای خدمات گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان سراوان دارد.

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