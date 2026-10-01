۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰

نمایشگاه صنایع‌دستی همزمان با هفته گردشگری در سبزوار گشایش یافت

نمایشگاه صنایع‌دستی همزمان با هفته گردشگری در سبزوار گشایش یافت

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سبزوار گفت: هم‌زمان با هفته گردشگری، نمایشگاه صنایع‌دستی در مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه حاج ملاهادی سبزواری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی سبزوار گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی کاویان امروز پنجشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی در مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه حاج ملاهادی سبزواری با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ظرفیت‌های گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سبزوار ادامه داد: در این نمایشگاه  آثار متنوع صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و مشاغل خانگی سبزواری به نمایش گذاشته می‌شود و فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم با میراث فرهنگی و توانمندی‌های هنری  و گردشگری شهرستان فراهم خواهد شد.

او تصریح کرد: بیش از ۱۰۰‌ هنرمند در شهرستان سبزوار در کارگاه‌های صنایع‌دستی به صورت گروهی و انفرادی مشغول به فعالیت تولیدی هستند که کارت هنرمندی صنایع دستی نیز دریافت کرده‌اند. 

کاویان افزود: منبت کاری، معرق چوب، معرق کاشی، زیورآلات سنتی، خراطی، مسگری، تذهیب، سوزن دوزی، رنگرزی، توربافی، تنورمالی، پشم ریسی، قلم زنی و جاجیم بافی از صنایع‌دستی سنتی شناسایی شده در شهرستان سبزوار است.

نمایشگاه صنایع‌دستی همزمان با هفته گردشگری در سبزوار گشایش یافت

نمایشگاه صنایع‌دستی همزمان با هفته گردشگری در سبزوار گشایش یافت

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کد خبر 1405070901064
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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