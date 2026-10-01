به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی کاویان امروز پنجشنبه نهم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی در مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه حاج ملاهادی سبزواری با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ظرفیت‌های گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سبزوار ادامه داد: در این نمایشگاه آثار متنوع صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و مشاغل خانگی سبزواری به نمایش گذاشته می‌شود و فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم با میراث فرهنگی و توانمندی‌های هنری و گردشگری شهرستان فراهم خواهد شد.

او تصریح کرد: بیش از ۱۰۰‌ هنرمند در شهرستان سبزوار در کارگاه‌های صنایع‌دستی به صورت گروهی و انفرادی مشغول به فعالیت تولیدی هستند که کارت هنرمندی صنایع دستی نیز دریافت کرده‌اند.

کاویان افزود: منبت کاری، معرق چوب، معرق کاشی، زیورآلات سنتی، خراطی، مسگری، تذهیب، سوزن دوزی، رنگرزی، توربافی، تنورمالی، پشم ریسی، قلم زنی و جاجیم بافی از صنایع‌دستی سنتی شناسایی شده در شهرستان سبزوار است.

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