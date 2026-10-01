به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۸ مهرماه در آیین افتتاح یک هتل بوتیک در بافت تاریخی شیراز که با حضور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، گفت: با اینکه تاکنون ۳۵۰ اقامتگاه یا مجموعه گردشگری در این بافت افتتاح یا اجرایی شده است، اما قرار نیست سراسر این محله ها به زیرساخت‌های گردشگری تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس افزود: بافت تاریخی با زیست اجتماعی مردمان اصیل و هنرمند پویا و زیبا می‌شود.

او با اشاره به سفر معاون صنایع‌دستی وزیر میراث‌فرهنگی به استان، گفت: در چهارمین روز رویداد گردشگری مهر شیراز این سفر را از ایزدخواست آغاز از کاروانسرای ثبت‌شده جهانی و قلعه‌ای بی‌نظیر آن بازدید شد.

مریدی افزود: در ادامه مسیر، در شهر جهانی منبت (آباده) یک مجتمع گردشگری و یک اقامتگاه بومگردی افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ادامه داد: با افتتاح مجموعه‌های امروز، تعداد اقامتگاه‌های شهر آباده به ۲۰ مجموعه رسید.

او ادامه داد: نکته قابل توجه این است که طی یک سال گذشته، ۱۱ اقامتگاه در آباده احداث و بهره‌برداری شده است.

مریدی افزود: در ادامه نیز یکی از زیباترین بناهای بافت تاریخی شیراز افتتاح شد، بنایی به وسعت حدود ۱۴۰۰ مترمربع که‌ با همت یک پزشک ادیب شیرازی مرمت و تبدیل به هتل بوتیک شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس یادآور شد: در ۳۷۰ هکتار بافت تاریخی شیراز، ۳۵۰ واحد گردشگری افتتاح شده یا در شرف بهره‌برداری است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

او گفت: بافت تاریخی شیراز، همان جایی است که حکما، شعرا و ادیبان سرزمین ما در آن زندگی کرده‌اند و بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر را شکل داده‌اند.

مریدی ادامه داد: مردم در سراسر دنیا علاقه‌مندند با حضور در بافت‌های تاریخی، نوع زندگی، معاشرت، پوشش و فرهنگ مردمان گذشته را تجربه کنند و به نظر می‌رسد این علاقه، حسی مشترک میان انسان‌ها است، چراکه فضاهای مدرن در نقاط مختلف جهان تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند، اما بافت‌های تاریخی نمایانگر فرهنگ، هویت و تاریخ متفاوت هر ملت‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس درباره ظرفیت اقامتی این استان گفت: برآورد می‌شود حدود ۲۵ هزار تخت اقامتی در استان وجود داشته باشد.

او تاکید کرد: احیای بافت‌های تاریخی و ایجاد امکان تجربه زیست در این فضاها می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی داشته باشد.

انتهای پیام/