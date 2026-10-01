به گزارش خبرنگار میراث آریا، برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پنج‌شنبه ۹ مهرماه در محل اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران با رضا شاه‌محمدی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران و اعضای هیئت مدیره و کسبه و پیشکسوتان صنف اتحادیه گفت‌وگو کرد.

او در این نشست با استقبال از طرح‌های خلاقانه فعالان صنف، از جمله تولید نشریات تخصصی برای معرفی آثار فاخر و نفیس و همچنین اجرای طرح «کاروان دوستی» برای بازدید و تکریم بزرگان و پیشکسوتان صنف حمایت کرد.

ضرغامی خاطرنشان کرد: معاونت صنایع‌دستی آماده است تا با همکاری دانشگاه‌ها، رشته‌های آموزشی را بر اساس نیاز واقعی بازار بازطراحی کند.

معاون صنایع‌دستی در ادامه با تأکید بر ضرورت تطبیق کسب‌وکارهای سنتی با فضای مدرن، بر اهمیت ورود فعال صنف به پلتفرم‌های نوین دیجیتال تأکید کرد و هشدار داد که عدم پذیرش این تحولات می‌تواند منجر به حذف تدریجی متدهای سنتی فروش شود.

او همچنین در مورد تسهیل‌گری دولت، بر لزوم کاهش بروکراسی‌های اداری و کمک دولت به صنوف تأکید کرد.

در این نشست، فعالان صنف دغدغه‌های خود را در زمینه‌هایی چون بیمه هنرمندان، چالش‌های مالیاتی، موانع گمرکی در صادرات و نحوه صدور مجوزها و تسهیلات مطرح کردند.

در پایان این جلسه، مقرر شد معاونت صنایع‌دستی هماهنگی‌های لازم را با دستگاه های مربوطه و نظارتی به منظور رفع چالش‌های اتحادیه صنفی در دستور کار خود قرار داده و جلسات منظم مشترک میان معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و اتحادیه مزبور برگزار شود.

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