۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۱

بازدید فرماندار پاکدشت از یک مجموعه گردشگری

بازدید فرماندار پاکدشت از یک مجموعه گردشگری

مهدی قمی، فرماندار پاکدشت، از مجموعه گردشگری جنگل استوایی آمازون به مناسبت هفته گردشگری بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی نیکرو از بازدید مهدی قمی، فرماندار پاکدشت روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ از مجموعه گردشگری جنگل استوایی آمازون به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت گفت: این بازدید با همراهی جمعی از مسئولان شهرستان و با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مجموعه‌های گردشگری پاکدشت انجام شد.

او افزود: مجموعه‌های گردشگری با ایجاد فضاهای متنوع تفریحی و گردشگری، نقش مهمی در جذب بازدیدکنندگان، رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری شهرستان دارند.

نیکرو تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و حمایت از مجموعه‌های فعال این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه باشد.

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کد خبر 1405070901067
لیلا صدقی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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