بازدید فرماندار پاکدشت از یک مجموعه گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی نیکرو از بازدید مهدی قمی، فرماندار پاکدشت روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ از مجموعه گردشگری جنگل استوایی آمازون به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت گفت: این بازدید با همراهی جمعی از مسئولان شهرستان و با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مجموعه‌های گردشگری پاکدشت انجام شد.

او افزود: مجموعه‌های گردشگری با ایجاد فضاهای متنوع تفریحی و گردشگری، نقش مهمی در جذب بازدیدکنندگان، رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری شهرستان دارند.

نیکرو تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و حمایت از مجموعه‌های فعال این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه باشد.

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