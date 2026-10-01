به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی روز پنجشنبه، نهم مهرماه در جمع فعالان حوزه گردشگری با اشاره به تغییر جایگاه میراث‌فرهنگی در ساختار مدیریتی استان اظهار کرد: وقتی کارمان را آغاز کردیم، در برخی فرآیندهای استانداری، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی حتی در موضوعاتی که مستقیما با مأموریت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارتباط داشت، با مشکل مواجه بودیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: در کمیته‌های زیربنایی، کمیسیون ماده پنج و موضوع آمایش سرزمین نیز این مشکلات وجود داشت، اما امروز بعد از حدود ۱۹ ماه می‌توان گفت از نگاه کلان استانی، این مسئله تا حد زیادی برطرف شده و نقش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در فرآیندهای تصمیم‌گیری استان جایگاه خود را پیدا کرده است.

زینالی توضیح داد: در مقایسه با سال‌های گذشته، این اداره‌کل از نظر ساختار اداری نیز تغییرات مهمی داشته است. ما ۴۹ پست سازمانی جدید گرفته‌ایم که حدود ۷۵ درصد این پست‌ها مربوط به شهرستان‌هاست و این موضوع می‌تواند ظرفیت اجرایی میراث فرهنگی را در سطح شهرستان‌ها افزایش دهد.

این مسئول بیان کرد: ساختار اداره‌کل در حال بازنگری است و امروز پنج معاونت شامل معاونت توسعه مدیریت، معاونت میراث‌فرهنگی، معاونت صنایع‌دستی، معاونت سرمایه‌گذاری و معاونت گردشگری داریم. این تغییر ساختار برای ما یک جابه‌جایی اداری نیست، بلکه باید به افزایش توان اجرایی و تخصصی اداره‌کل منجر شود.

زینالی در ادامه به پروژه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری استان اشاره کرد و گفت: در تپه ازبکی اقدامات زیرساختی انجام شده است؛ دو برج نور در این محوطه ایجاد و روشن شده است و گذر گردشگری نیز در حال اجراست که امیدواریم تا دو هفته آینده به پایان برسد.

این مسئول توضیح داد: سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه این مجموعه نیز در حال تکمیل است و برای تأمین برق مورد نیاز، یک دستگاه برق ۱۵۰ کاوا و ترانس مربوطه خریداری شده است.

او کاخ شهرستانک را از دیگر پروژه‌های مهم استان دانست و افزود: شهرستانک امروز به یک نمونه شاخص در حوزه معماری مرمتی تبدیل شده و حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به اعتقاد من نمونه چنین پروژه‌ای را به این شکل به راحتی نمی‌توان در کشور پیدا کرد و پس از تکمیل نیز برنامه‌هایی از جمله نشست‌های علمی برای آن پیش‌بینی شده است.

زینالی با اشاره به ظرفیت دست‌کندهای اشتهارد نیز گفت: دست‌کندها از ظرفیت‌های مهم و کم‌نظیر گردشگری البرز هستند. فاز نخست این پروژه در حال آماده‌سازی است و امیدواریم با تکمیل آن، این مجموعه بتواند به یکی از قطب‌های گردشگری استان تبدیل شود.

این مسئول درباره کاخ سلیمانیه نیز اظهار کرد: در سال گذشته بخش شمالی این مجموعه مورد توجه قرار گرفت و امسال نیز اقدامات دیگری در آن انجام شده است. یکی از مشکلات این مجموعه کمبود زیرساخت‌های خدماتی بود که برای رفع آن چهار سرویس بهداشتی پیش‌بینی شده و امیدواریم طی دو تا سه هفته آینده به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز همچنین از یک سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومانی در یکی از بناهای تاریخی استان خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار این پروژه متعهد شده است طی دو سال ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه کند و این مجموعه را به مرکز فرهنگی، هنری و اقامتی البرز تبدیل کند.

او ابراز کرد: چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد بناهای تاریخی استان، در صورت تعریف درست کاربری و جذب سرمایه‌گذار، می‌توانند از یک هزینه صرفاً مرمتی به یک ظرفیت اقتصادی، فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند.

زینالی درباره موزه مردم‌شناسی طالقان نیز گفت: این موزه بدون بودجه دولتی و در دو طبقه در حال ساخت است و اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. عملیات اجرایی آن در مراحل پایانی قرار گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک تکمیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز البرز با تأکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی حوزه گردشگری اظهار کرد: اعتقاد ما این است که در کنار هر معاونت اداره‌کل باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. حتی می‌توان جایگاهی برای فعالان این بخش در نظر گرفت تا در قالب اتاق فکر معاونت‌ها در کنار مجموعه دولتی قرار بگیرند.

این مسئول افزود: بخش خصوصی به دلیل تجربه، ارتباط مستقیم با بازار و چابکی بیشتر، در بسیاری از موارد می‌تواند راهکارهایی ارائه دهد که به اجرای بهتر تصمیمات کمک کند. بنابراین از فعالان این حوزه می‌خواهیم فقط منتقد یا مجری نباشند، بلکه در فرآیند تصمیم‌سازی نیز حضور داشته باشند.

او تصریح کرد: در برخی موارد، پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی باعث تغییر در شیوه انجام کار شده است. نمونه آن کمیته رسیدگی به تخلفات بود که پیشنهادهایی برای تغییر و تحول در آن مطرح شد و پس از بررسی، بخشی از این پیشنهادها مورد توجه قرار گرفت.

زینالی با اشاره به شرایط کشور گفت: بعد از جنگ ۴۰ روزه باید در شیوه کار خود نیز بازنگری داشته باشیم. اگر دولت، بخش خصوصی و رسانه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توانیم فصل جدیدی را در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز رقم بزنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز البرز یکی از مسائل مهم استان را موضوع هویت فرهنگی دانست و افزود: البرز در زمینه هویت‌سازی فرهنگی با چالش‌هایی مواجه است و یکی از موضوعاتی که در این مدت دنبال کرده‌ایم، شناسایی و معرفی سوغات شاخص استان بوده است.

این مسئول گفت: همان‌طور که برخی استان‌ها و شهرها یک محصول مشخص را به عنوان سوغات خود معرفی می‌کنند، ما نیز نیاز داریم محصولی داشته باشیم که با نام البرز شناخته شود. در این زمینه جلسات متعددی برگزار و بررسی‌های مختلفی انجام شد و با تلاش همکاران حوزه صنایع دستی به محصولی رسیده‌ایم که ویژگی متفاوتی دارد.

او بیان کرد: ویژگی این محصول آن است که به گفته بررسی‌های انجام‌شده، مشابه آن نه تنها در ایران بلکه در جهان تولید نمی‌شود و از ویژگی‌های ارگانیک و منحصربه‌فرد برخوردار است.

زینالی تأکید کرد: سوغات تنها یک محصول برای فروش به گردشگر نیست، بلکه می‌تواند بخشی از هویت یک استان را نمایندگی کند. اگر بتوانیم این محصول را به درستی معرفی و برای آن برند ایجاد کنیم، می‌تواند در کنار سایر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی، به معرفی هویت البرز کمک کند.

او در پایان گفت: البرز ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری فراوانی دارد، اما برای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها باید همه مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند. رسانه‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی هرکدام بخشی از این مسیر را بر عهده دارند و اگر این همکاری شکل بگیرد، می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری و تقویت هویت فرهنگی استان استفاده کنیم.

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