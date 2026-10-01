به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی نیکرو روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته گردشگری از هتل رامیلا، رستوران سنتی گنگر و مجموعه گردشگری و پذیرایی بین‌راهی ماه‌منیر بازدید کرد و از مدیران و کارکنان این مجموعه‌ها با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت فعالیت تأسیسات گردشگری، ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران و آشنایی با ظرفیت‌ها و نیازهای این مجموعه‌ها انجام شد.

او افزود: مدیران و کارکنان تأسیسات گردشگری با تلاش مستمر در زمینه ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات سفر و توسعه گردشگری شهرستان ایفا می‌کنند و قدردانی از زحمات این فعالان، بخشی از برنامه‌های هفته گردشگری است.

نیکرو تأکید کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت تعامل میان بخش دولتی و خصوصی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی پاکدشت با حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری، پیگیری مسائل و رفع موانع موجود را با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری شهرستان دنبال می‌کند.

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