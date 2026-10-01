به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلال عباسی گفت: کارگاه یک‌روزه «هوش مصنوعی در گردشگری» با همکاری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و با هدف آشنایی علاقه‌مندان با ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه گردشگری، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان شهریار برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهریار افزود: در این کارگاه موضوعاتی از جمله «تحول تجربه سفر» و «بازآفرینی کسب‌وکارها با استفاده از هوش مصنوعی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شرکت‌کنندگان با کاربردهای این فناوری در توسعه و نوآوری در صنعت گردشگری آشنا می‌شوند.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه گردشگری اظهار کرد: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی می‌تواند به فعالان این حوزه در شناخت نیازهای مخاطبان، طراحی تجربه‌های جدید سفر و بازآفرینی مدل‌های کسب‌وکار کمک کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شهریار، در پایان خاطرنشان کرد: شرکت در این کارگاه برای تمامی علاقه‌مندان و هنرمندان رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کنند.

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