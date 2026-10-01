به گزارش میراث‌آریا، بهروز ندایی امروز ۹ مهرماه در جریان بازدید از اماکن تاریخی و بوم‌گردی شهرستان دره‌شهر، با اشاره به پیشینه تاریخی ارزشمند این شهرستان اظهار کرد: تاریخ دره‌شهر درخشان و باارزش است و وجود آثار متعدد تاریخی و ثبت‌شده و همچنین آثاری که در مسیر ثبت جهانی قرار دارند، نشان‌دهنده ظرفیت ویژه این شهرستان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت با تأکید بر ظرفیت بالای دره‌شهر برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری افزود: این شهرستان از قابلیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری برخوردار است و زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های مرتبط با این حوزه دارد.

او همچنین از در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دره‌شهر خبر داد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های این شهرستان باشد.

ندایی در ادامه با اشاره به موضوع منازل بهمن‌آباد و مسائل مرتبط با تملک خانه‌های واقع در حریم آثار تاریخی تصریح کرد: هفته آینده جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی وزارتخانه و معاونان مرتبط برگزار می‌شود تا وضعیت منازل بهمن‌آباد و موضوع اعتراضات مطرح‌شده از سوی مردم مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی افزود: در این جلسه، موضوع منازل بهمن‌آباد و ابعاد مرتبط با آن بررسی خواهد شد تا زمینه پیگیری مسائل مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط فراهم شود.

در ادامه اسدالله چراغی نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری دره‌شهر اظهار کرد: تاریخ این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان ایلام باید به جهان معرفی شود.

او افزود: نگاه وزارت میراث فرهنگی به استان ایلام باید نگاهی ویژه و راهبردی باشد و ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان دره‌شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

چراغی همچنین با اشاره به موضوع منازل تملک‌شده در بهمن‌آباد، خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی و بررسی مشکلات و اعتراضات مردم شد.

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