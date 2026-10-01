به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز پنجشنبه ۹ مهرماه، در آیین رونمایی از پوستر ۱۳ جشنواره شهرستان فلاورجان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این شهرستان گفت: فلاورجان مجموعه‌ای از تاریخ، فرهنگ، طبیعت، باغ‌ها، محصولات کشاورزی و ظرفیت‌های بومی را در خود جای داده است که می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک مقصد گردشگری جدید در استان اصفهان را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: امروز نگاه به گردشگری نسبت به گذشته تغییر کرده است و در سطوح مختلف حاکمیت، دولت، مدیریت محلی و جامعه، ظرفیت این صنعت برای اشتغال‌زایی، ثروت‌آفرینی، رونق اقتصادی روستاها و کاهش مشکلات ناشی از بیکاری مورد توجه قرار گرفته است.

او با بیان اینکه فلاورجان در مسیر ورود جدی‌تر به عرصه گردشگری قرار گرفته است، افزود: احساس می‌کنم در حوزه گردشگری این شهرستان یک تولد جدید در حال شکل‌گیری است و فلاورجان با سرعت و شتاب مناسبی وارد مسیری شده که می‌تواند به مقصد گردشگری منتهی شود.

کرم‌زاده تصریح کرد: در شرایط فعلی ممکن است گردشگر برای یک بازدید کوتاه وارد فلاورجان شود و در پایان روز از شهرستان خارج شود، اما دورنمایی که برای گردشگری این منطقه می‌توان ترسیم کرد، افزایش ماندگاری گردشگر و تبدیل سفرهای کوتاه به تجربه‌های کامل‌تر گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان نزدیکی فلاورجان به شهر اصفهان را یکی از مزیت‌های مهم این شهرستان دانست و گفت: این نزدیکی می‌تواند زمینه تبدیل فلاورجان به یکی از نخستین مقاصد گردشگری پیرامون اصفهان را فراهم کند؛ به‌ویژه اینکه شهرستان از ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی، روستایی، فرهنگی و بومی متنوعی برخوردار است.

او با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی فلاورجان ادامه داد: بخش قابل توجهی از اراضی شهرستان در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همین موضوع نشان‌دهنده ارزش بالای زمین در این منطقه است؛ بنابراین توسعه گردشگری می‌تواند بدون اتکا به توسعه‌های آلاینده، از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی استفاده کند.

کرم‌زاده گردشگری را صنعتی پاک دانست و افزود: یکی از مسیرهای مهم توسعه اصفهان، حرکت به سمت اقتصادی است که بتواند از ظرفیت گردشگری، محیط طبیعی، میراث‌فرهنگی و داشته‌های محلی برای ایجاد اشتغال و ثروت استفاده کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برگزاری ۱۳ جشنواره در فلاورجان را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: این جشنواره‌ها می‌توانند تمامی شهرها و روستاهای شهرستان را در یک برنامه منسجم به گردشگران معرفی کنند و در کنار ایجاد رویداد، زمینه جذب سرمایه‌گذار، عرضه محصولات محلی، فروش صنایع دستی، معرفی محصولات کشاورزی و رونق اقتصاد محلی را فراهم سازند.

او ادامه داد: اگر برای هر رویداد گردشگری هدف‌گذاری مشخصی انجام شود، جشنواره تنها به یک برنامه مناسبتی محدود نخواهد شد، بلکه می‌تواند به بستری برای فروش محصولات با ارزش افزوده بیشتر، معرفی آیین‌ها و رسوم روستایی، عرضه صنایع دستی و تقویت اقتصاد جوامع محلی تبدیل شود.

کرم‌زاده یکی از اهداف مهم توسعه گردشگری را کمک به ماندگاری جمعیت در مناطق محلی دانست و گفت: رونق اقتصاد گردشگری می‌تواند در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه بازگشت جمعیت از شهرهای بزرگ به شهرها و روستاهای خود را فراهم کند و به تحقق مهاجرت معکوس کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های توسعه گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در شورای برنامه‌ریزی استان، سند توسعه استان و طرح جامع گردشگری استان که دارای برش شهرستانی است، گردشگری مورد توجه قرار گرفته و این رویکرد نشان می‌دهد که ظرفیت‌های گردشگری به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی استان مورد توجه قرار گرفته است.

او با تأکید بر نقش مدیریت شهرستان در تأمین منابع برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری گفت: انتظار ما این است که شهرستان بخشی از منابع خود را به بازاریابی گردشگری اختصاص دهد؛ زیرا برای معرفی جاذبه‌ها، تولید محتوا، برگزاری تورهای تخصصی رسانه‌ای و دعوت از فعالان گردشگری نیاز به اعتبار مشخص وجود دارد.

کرم‌زاده افزود: در حوزه مرمت بناهای تاریخی، امکان استفاده از اعتبارات ملی وجود دارد و اداره کل میراث‌فرهنگی نیز برای تأمین منابع این بخش کمک خواهد کرد، اما منابع شهرستان می‌تواند در بخش معرفی جاذبه‌ها و بازاریابی گردشگری هزینه شود تا اثرگذاری رویدادهای گردشگری افزایش پیدا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان پیشنهاد کرد برای هر یک از جشنواره‌های فلاورجان اعتبار مشخصی در حوزه معرفی و بازاریابی گردشگری اختصاص یابد و تصریح کرد: می‌توان بخشی از اعتبارات شهرستان را برای تولید محتوای حرفه‌ای، دعوت از خبرنگاران، برگزاری فم‌تورهای تخصصی، حضور اینفلوئنسرهای گردشگری و معرفی ظرفیت‌های شهرستان اختصاص داد.

او همچنین از آمادگی این اداره کل برای میزبانی نشست خبری جشنواره‌های فلاورجان خبر داد و گفت: اداره کل می‌تواند زمینه حضور خبرنگاران تخصصی حوزه گردشگری را فراهم کند تا ظرفیت‌های ۱۳ جشنواره به شکل حرفه‌ای معرفی شود.

کرم‌زاده با تأکید بر نقش رسانه در توسعه مقاصد گردشگری تصریح کرد: تا زمانی که مردم یک مقصد را در فیلم‌ها، تصاویر، گزارش‌ها و محتوای رسانه‌ای نبینند، احتمال انتخاب آن مقصد برای سفر کاهش می‌یابد؛ بنابراین معرفی رسانه‌ای باید بخشی از برنامه توسعه گردشگری فلاورجان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت رسانه‌ای اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان افزود: این اداره کل در شبکه‌های اجتماعی نیز ظرفیت قابل توجهی برای معرفی رویدادهای گردشگری دارد و می‌تواند ۱۳ جشنواره فلاورجان را به صورت جداگانه معرفی و اطلاعات آن را در اختیار تورلیدرها، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان گردشگری قرار دهد.

او همچنین بر استفاده از ظرفیت گردشگری رویداد برای معرفی صنایع‌دستی، غذاهای محلی، نان‌های سنتی، بازی‌های بومی، محصولات کشاورزی و آیین‌های محلی فلاورجان تأکید کرد و گفت: نزدیکی این شهرستان به اصفهان امکان برگزاری سفرهای یک‌روزه را فراهم کرده و می‌توان محصولات و ظرفیت‌های محلی را در قالب رویدادهای گردشگری به گردشگران معرفی کرد.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: جشنواره‌ها زمانی می‌توانند به توسعه گردشگری منجر شوند که از مرحله برگزاری یک برنامه مناسبتی عبور کنند و به ابزار معرفی مقصد، ایجاد بازار برای محصولات محلی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ماندگاری گردشگر تبدیل شوند.

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