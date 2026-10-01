فاطمی: «مهر جنوب» برای بازگرداندن سفر و رونق گردشگری در جنوب کشور شکل گرفت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز پنجشنبه ۹ مهرماه در نخستین همایش ملی گردشگری «مهر جنوب» که همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری در سالن لیان بوشهر برگزار شد، با اشاره به شرایط گردشگری کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد: صنعت گردشگری پس از همه‌گیری کرونا با چالش‌های متعددی مواجه شد و در ادامه، شرایط ناشی از جنگ نیز آسیب قابل‌توجهی به بدنه گردشگری کشور وارد کرد.

او افزود: در میان مناطق مختلف کشور، جنوب بیش از بسیاری از مناطق دیگر تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت و استان بوشهر نیز از جمله استان‌هایی بود که آسیب‌های ناشی از توقف یا کاهش فعالیت‌های گردشگری، فضای روانی ایجادشده پیرامون سفر به جنوب و آسیب به بخشی از زیرساخت‌ها را تجربه کرد.

هفته گردشگری در جنوب؛ ارسال یک پیام روشن به جامعه

فاطمی با اشاره به تصمیم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای برگزاری برنامه‌های هفته گردشگری در جنوب کشور گفت: انتخاب جنوب برای میزبانی برنامه‌های امسال، صرفاً یک انتخاب تقویمی نبود؛ بلکه می‌خواستیم پیام روشنی به جامعه بدهیم که جنوب زنده است و گردشگری در جنوب همچنان جریان دارد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی ادامه داد: در بازدید از بافت تاریخی بوشهر، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کرد، تداوم زندگی و فعالیت گردشگری در این بافت بود؛ اقامتگاه‌ها فعال بودند و صدای موسیقی بوشهری از کوچه‌های تاریخی به گوش می‌رسید. این تصویر نشان می‌دهد که بوشهر ظرفیت میزبانی از هزاران گردشگر را دارد و باید زمینه بازگشت گردشگران به این منطقه را فراهم کنیم.

«مهر جنوب»؛ تلاشی برای تحریک تقاضای سفر

او با تأکید بر ضرورت تحریک تقاضای گردشگری داخلی در شرایط کنونی اظهار کرد: در کنار فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، باید به گردشگران اطمینان دهیم که امنیت آنها برقرار است، خدمات و استانداردهای لازم برای میزبانی فراهم شده و مسافران می‌توانند با خاطره‌ای خوب از جنوب بازگردند.

فاطمی تصریح کرد: باید این پیام را به مردم منتقل کنیم که جنوب آماده میزبانی است و می‌توان به این منطقه سفر کرد.

او افزود: بر همین اساس کمپین «مهر جنوب» شکل گرفت تا در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگری جنوب، زمینه بازگشت سفر و رونق دوباره فعالیت‌های گردشگری در این منطقه فراهم شود.

برگزاری بیش از ۳۰۰ رویداد گردشگری در جنوب کشور

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب این کمپین گفت: همزمان با روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری، بیش از ۳۰۰ رویداد گردشگری در استان‌های جنوبی کشور معرفی و اجرا می‌شود.

او ادامه داد: «مهر جنوب» در قالب مجموعه‌ای از رویدادهای استانی در استان‌های مختلف دنبال می‌شود و استان‌هایی همچون خوزستان، فارس، اصفهان، کرمان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در این برنامه مشارکت دارند.

فاطمی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ایجاد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته گردشگری در جنوب کشور دانست و گفت: مجموعه این رویدادها می‌تواند به شکل‌گیری یک زنجیره گردشگری کمک کند تا سفر در جنوب کشور دوباره رونق بگیرد و تقاضای سفر داخلی به این منطقه تحریک شود.

جنوب؛ مجموعه‌ای از مقصدها و تجربه‌های گردشگری

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با تأکید بر تنوع ظرفیت‌های گردشگری جنوب اظهار کرد: جنوب فقط یک مقصد نیست، بلکه مجموعه‌ای از مقصدها، تجربه‌ها و روایت‌های به‌هم‌پیوسته است؛ از دریا و طبیعت گرفته تا فرهنگ، تاریخ، موسیقی، غذا، میراث و مهمان‌نوازی مردم این سرزمین.

او افزود: هدف ما این است که این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر دیده شوند و گردشگران بتوانند جنوب را به‌عنوان مجموعه‌ای متنوع از تجربه‌های گردشگری بشناسند.

فاطمی همچنین با اشاره به نامگذاری سال گردشگری به نام برادران امیدوار گفت: امیدواریم سال گردشگری امسال که به نام دو برادر جهانگرد و ایران‌گرد، برادران امیدوار، نامگذاری شده است، سالی سرشار از حرکت، امید و بازگشت برای گردشگری ایران باشد.

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