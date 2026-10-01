ایجاد کارگروه ویژه رفع موانع گردشگری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست استاندار سمنان در روز پنجشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۵ که با حضور جمعی از فعالان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران حوزه گردشگری استان برگزار شد، مسائل، مشکلات و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و استاندار سمنان بر ضرورت رفع موانع اداری و ایجاد مسیرهای سریع و شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه تأکید کرد.

استاندار سمنان، با تأکید بر اینکه مدیریت ارشد استان خود را در کنار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌داند، اظهار کرد: ما موانع را برمی‌داریم و بوروکراسی زائد اداری را تا جای ممکن کاهش می‌دهیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و متنوع استان سمنان در حوزه گردشگری افزود: این ظرفیت‌ها باید به فرصت‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار استان تبدیل شود و برای تحقق این هدف، دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر سرمایه‌گذاران تسهیل‌گری کنند.

کولیوند در ادامه با صدور دستور تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع گردشگری، بر ضرورت بررسی ویژه پرونده‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه و تسریع در فرآیند حل مسائل و مشکلات تأکید کرد.

استاندار سمنان تشریح کرد: بر این اساس این کارگروه با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان و دبیری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تشکیل خواهد شد و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز به‌عنوان اعضای ثابت در آن حضور خواهند داشت.

او تصریح کرد: با توجه به موضوع هر پرونده، مدیران کل سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای بررسی تخصصی و اتخاذ تصمیم لازم به جلسات کارگروه دعوت خواهند شد.

کولیوند تأکید کرد: در پرونده‌های کلان، مسائل مهم و گره‌های پیچیده، شخصاً در جلسات کارگروه حضور خواهد یافت تا روند بررسی و رفع موانع با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری باید از مرحله شعار عبور کرده و به اقدامات عملی و تصمیم‌های اجرایی منجر شود، خاطرنشان کرد: کاهش بروکراسی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پاسخ‌گویی سریع به مسائل سرمایه‌گذاران از الزامات توسعه گردشگری استان است.

او در ادامه با دعوت به وحدت، همدلی و همراهی برای عبور از شرایط اقتصادی موجود تصریح کرد: استان سمنان ظرفیت‌های بکر و ارزشمندی دارد و با عقلانیت و ایستادگی می‌توان موانع پیش‌روی این ظرفیت‌ها را یکی پس از دیگری برطرف کرد.

کولیوند با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان گفت: سرمایه‌گذار باید احساس کند که دستگاه اجرایی همراه او است و برای تحقق این هدف، مدیریت استان آماده است مسائل و موانع موجود را در چارچوب قانون و با جدیت پیگیری و برطرف کند.

تشکیل کارگروه ویژه «رفع موانع گردشگری» یکی از مهم‌ترین تصمیمات نشست استاندار سمنان با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در هفته گردشگری بود؛ تصمیمی که با هدف ایجاد یک مسیر مشخص برای پیگیری مسائل، تسریع در فرآیندهای اداری، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن زمینه برای اجرای سریع‌تر پروژه‌های گردشگری استان اتخاذ شد.

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