گردشگری یکی از سه مسیر اصلی توسعه استان سمنان است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی کواکبیان در نشست صمیمی استاندار سمنان با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استان که به مناسبت هفته گردشگری در عصر پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به فعالان و تلاشگران حوزه گردشگری، اظهار کرد: استان سمنان از ظرفیت‌های متعددی برای توسعه برخوردار است که یکی از مهم‌ترین مسیرهای توسعه آن، حوزه گردشگری است.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان سمنان افزود: در بخش‌های مختلف استان، ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و همچنین ارتقای فرهنگی منطقه باشد.

او افزود: شهرستان مهدی‌شهر نیز از جمله مناطقی است که از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته معرفی و فعال شود.

کواکبیان با اشاره به تجربه سفر خود به قونیه در کشور ترکیه، خاطرنشان کرد: در قونیه شاهد بودم که آثار و شخصیت‌های فرهنگی و تاریخی مرتبط با استان سمنان و کشور ایران از جمله شیخ علاالدوله سمنانی در سطح گسترده‌ای معرفی شده‌ و حتی در مواردی، شناخت جهانی از این شخصیت‌ و آثار او بیش از آن چیزی است که در کشور ما وجود دارد، این موضوع نشان می‌دهد که معرفی صحیح ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ترکیه تصریح کرد: گردشگری یکی از منابع مهم درآمدی کشور ترکیه محسوب می‌شود و این تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که ظرفیت‌های گردشگری خود را به‌درستی شناسایی، معرفی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توانسته‌اند از این صنعت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد استفاده کنند.

او بیان کرد: استان سمنان نیز از ظرفیت‌های فراوان طبیعی، تاریخی، فرهنگی و انسانی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی و حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه، زمینه استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

کواکبیان همچنین با اشاره به حضور و فعالیت مدیریت ارشد استان سمنان در حوزه‌های مختلف گفت: از ابتدای حضور استاندار سمنان، شاهد رویکردی همراه با توجه به ظرفیت‌های بومی استان بوده‌ایم و از این بابت قدردانی می‌کنم.

دبیر کل حزب مردم سالاری با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط و همکاری میان مسئولان و فعالان حوزه گردشگری اظهار کرد: برگزاری نشست‌های مستمر و گفت‌وگو با فعالان این حوزه می‌تواند به شناسایی مشکلات، پیگیری مطالبات و استفاده بهتر از ظرفیت‌های گردشگری استان کمک کند.

او در پایان ضمن اعلام آمادگی برای حمایت و همراهی در مسیر توسعه گردشگری استان سمنان گفت: هر اقدامی که در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود از دست ما برآید، برای حمایت از فعالان این حوزه انجام خواهیم داد و امیدواریم صنعت گردشگری در استان سمنان روزبه‌روز رونق بیشتری پیدا کند.

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