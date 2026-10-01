به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز پنجشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای برنامه‌های ویژه هفته گردشگری، نشست تخصصی و صمیمانه دکتر محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان با حضور گسترده فعالان، مدیران و سرمایه‌گذاران کلیدی حوزه گردشگری استان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این نشست که در مجتمع تجاری گردشگری قصر برلیان دربند میزبانی شد، با حضور معاون اقتصادی استانداری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، فرماندار مهدیشهر، دکتر مصطفی کواکبیان، جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان‌سمنان و رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری برگزار شد.

او با اشاره به اهمیت این نشست اظهار کرد: این نشست تنها یک جلسه رسمی نبود، بلکه فرصتی استراتژیک برای گفتگوی مستقیم میان سیاست‌گذاران ارشد استان و فعالان میدانی صنعت گردشگری فراهم شد تا از نزدیک با چالش‌ها و فرصت‌های موجود آشنا شوند.

طاهریان در ادامه با تشریح فضای حاکم بر جلسه بیان کرد: در این نشست هم‌اندیشی، سرمایه‌گذاران و مدیران حاضر در حوزه گردشگری، با رویکردی سازنده به بیان دغدغه‌ها و موانع پیش روی توسعه این صنعت پرداختند و این گفتگوهای دوطرفه، بستری را فراهم کرد تا از طریق هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی برای بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری استان تدوین شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر نقش کلیدی انجمن‌های حرفه‌ای در این مسیر خاطرنشان کرد: حضور رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای در این نشست، نشان‌دهنده اهمیت ساختاریافتگی به حوزه گردشگری استان است.

او گفت: در پایان این نشست پربار، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌دریغ فعالان این حوزه، از برخی از چهره‌های پیشرو و تاثیرگذار در صنعت گردشگری استان تجلیل به عمل آمد که این خود انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر توسعه پایدار خواهد بود.

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