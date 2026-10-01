به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز پنجشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۵ در نشست صمیمی استاندار سمنان با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استان که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، با تبریک این هفته به فعالان این حوزه، اظهار کرد: در طی ده ماه حضورم در استان، هر زمان موضوعی در حوزه گردشگری مطرح شده، استاندار سمنان با جدیت آن را پیگیری کرده و همواره برای شنیدن مسائل و درخواست‌های فعالان و مجموعه میراث‌فرهنگی وقت گذاشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: بخش قابل توجهی از اتفاقات مثبت رقم‌خورده در حوزه گردشگری استان طی یک سال گذشته، حاصل همین حمایت‌ها، پیگیری‌ها و همراهی مدیریت استان است، این در حالی است که کشور در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد و محدودیت‌های موجود، فعالیت و سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌ها را با چالش مواجه کرده است.

او با اشاره به رویکرد این اداره‌کل برای استفاده از ظرفیت گردشگری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، بیان کرد: با وجود تنگناها، اقدامات لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در حال انجام است.

تاجیک تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم اداره‌کل، واگذاری خانه‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بخش خصوصی است و طی سه تا چهار ماه گذشته حدود هفت نقطه برای واگذاری در نظر گرفته شده و در ادامه نیز با همکاری دستگاه‌های مربوط، واگذاری بناهای تاریخی در شهرستان‌های مختلف استان دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با قدردانی از حمایت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان و مجموعه کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، خاطرنشان کرد: مجموعه همکاران اداره‌کل در طول مدت فعالیت، هر آنچه در توان داشته‌اند برای توسعه و بالندگی گردشگری استان به کار گرفته‌اند.

او همچنین فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را مهم‌ترین حلقه توسعه گردشگری دانست و گفت: سرمایه‌گذاران با اعتماد به دولت و حاکمیت، سرمایه خود را وارد مسیر توسعه کرده‌اند و با ایجاد زیرساخت و اشتغال، در مسیر آبادانی و اعتلای کشور گام برمی‌دارند.

تاجیک با بیان اینکه استان سمنان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است، اظهار کرد: از ایوانکی تا میامی، در سراسر استان ظرفیت‌های متنوعی برای پذیرش گردشگران وجود دارد و در حال حاضر حدود ۶۵۰۰ تخت اقامتی قابل استفاده برای مسافران و گردشگران در استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از فعالیت حدود ۱۷ هتل، ۱۳۰ واحد بوم‌گردی و حدود ۳۵ دفتر خدمات مسافرتی در استان خبر داد و افزود: تعداد مراکز اقامتی و گردشگری استان روندی افزایشی دارد.

او با اشاره به تنوع جغرافیایی و اقلیمی استان گفت: سمنان برای انواع مختلف گردشگری ظرفیت دارد، در بخش جنوبی استان، کویرهای زیبا و کم‌نظیری وجود دارد که از نظر ظرفیت‌های گردشگری با کویرهای استان‌هایی مانند اصفهان و یزد قابل مقایسه است.

تاجیک افزود: مناطق شمالی و کوهستانی استان نیز از آب‌وهوای مناسب و ظرفیت‌های طبیعی قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند سهم بیشتری در جذب گردشگران طبیعت‌گرد داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین به ظرفیت‌های تاریخی استان اشاره کرد و گفت: سمنان در زمینه میراث تاریخی و فرهنگی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، از مجموع کاروانسراهای ثبت‌شده جهانی در قالب پرونده کاروانسراهای ایرانی، ۶ کاروانسرا در استان سمنان قرار دارد که ظرفیت مهمی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی محسوب می‌شود.

او افزود: در پرونده ثبت جهانی مساجد ایران نیز سه مسجد از استان سمنان به‌عنوان گزینه‌های قطعی مطرح هستند و تلاش می‌کنیم تعداد این مساجد به چهار مورد افزایش یابد.

تاجیک با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری و فعالان بخش خصوصی تشریح کرد: تلاش می‌کنیم با هماهنگی و همراهی مجموعه مدیریت استان و وزارتخانه، بیش از گذشته در خدمت فعالان گردشگری باشیم و زمینه رضایت بیشتر سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران این حوزه را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان ضمن تبریک هفته گردشگری به فعالان، مدیران و سرمایه‌گذاران این حوزه، از استاندار سمنان خواست همچنان پشتیبان برنامه‌ها و طرح‌های توسعه گردشگری استان باشد.

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