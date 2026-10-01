۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۲

آغاز رویداد فرهنگی از شور عرفان تا راز غزل در حافظیه؛ پیوند معنوی قونیه و شیراز

آغاز رویداد فرهنگی از شور عرفان تا راز غزل در حافظیه؛ پیوند معنوی قونیه و شیراز

در ایام رویداد مهر شیراز، حافظیه میزبان برنامه ویژه و باشکوهی با عنوان از شور عرفان تا راز غزل؛ از قونیه تا شیراز است. این رویداد که با هدف بازخوانی پیوند میان اندیشه‌های مولوی و حافظ طراحی شده، شب گذشته با حضور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به طور رسمی افتتاح شد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در رویداد فرهنگی از شور عرفان تا راز غزل در حافظیه طی سخنانی، به تقابل و پیوند میان مولوی، صورت‌شکن و سرچشمه شور و حافظ، صورت‌گر و رازدار غزل پرداخت و با خوش‌آمدگویی به مهمانان در دیار عاشقان، فضای مراسم را به رنگ پیوند معنوی میان قونیه و شیراز درآورد.

این رویداد در راستای برنامه‌های مهر شیراز، تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمادین حافظیه و با حضور نخبگان ادبی، تجربه‌ای متفاوت از گردشگری فرهنگی و معنوی را برای شهروندان و گردشگران رقم بزند.

این برنامه که هر شب تا ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۸ برگزار می‌شود، با حضور سخنرانان علمی، ادیبان، شاعران و هنرنمایی گروه‌های هنری، فضایی را برای تعامل مخاطبان با ادبیات عرفانی و کلاسیک فراهم آورده است.

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کد خبر 1405070901082
بهپور کریمیان
دبیر مریم قربانی‌نیا

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