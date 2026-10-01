آغاز رویداد فرهنگی از شور عرفان تا راز غزل در حافظیه؛ پیوند معنوی قونیه و شیراز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در رویداد فرهنگی از شور عرفان تا راز غزل در حافظیه طی سخنانی، به تقابل و پیوند میان مولوی، صورت‌شکن و سرچشمه شور و حافظ، صورت‌گر و رازدار غزل پرداخت و با خوش‌آمدگویی به مهمانان در دیار عاشقان، فضای مراسم را به رنگ پیوند معنوی میان قونیه و شیراز درآورد.

این رویداد در راستای برنامه‌های مهر شیراز، تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمادین حافظیه و با حضور نخبگان ادبی، تجربه‌ای متفاوت از گردشگری فرهنگی و معنوی را برای شهروندان و گردشگران رقم بزند.

این برنامه که هر شب تا ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۸ برگزار می‌شود، با حضور سخنرانان علمی، ادیبان، شاعران و هنرنمایی گروه‌های هنری، فضایی را برای تعامل مخاطبان با ادبیات عرفانی و کلاسیک فراهم آورده است.

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