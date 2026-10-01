به گزارش میراث آریا، نخستین جلسه انجمن میراث‌فرهنگی استان خراسان شمالی با حضور استاندار، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی و رؤسا و نمایندگانی از شورای اسلامی استان، شهرداری، دادگستری، ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، محیط زیست، جهاد کشاورزی، صداوسیما و ... امروز پنجشنبه ۹ مهرماه در استانداری برگزار شد.

علی دارابی در این جلسه با اشاره به اینکه اساسنامه انجمن‌های میراث‌فرهنگی مصوب شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری است، اظهار کرد: این انجمن‌ها در سه ساحت فعالیت می‌کنند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی ادامه داد: ساحت نخست، انجمن خیرین میراث‌فرهنگی است که تشکلی غیردولتی با مجوز وزارت کشور به شمار می‌رود و تاکنون حدود ۱۰ بنای تاریخی در کشور با حمایت این انجمن مرمت شده است.

او افزود: ساحت دوم، انجمن میراث‌فرهنگی است که ریاست آن در استان بر عهده استاندار است و ساختار آن تا سطح شهرستان، بخش، شهر و روستا گسترش می‌یابد.

دارابی ادامه داد: ساحت سوم نیز شامل سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد است که حدود یک‌هزار تشکل را در بر می‌گیرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: این انجمن‌ها چند هدف اصلی را دنبال می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش سواد میراثی در جامعه و ارتقای جایگاه میراث‌فرهنگی در فرهنگ عمومی اشاره کرد.

بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی نیز با تأکید بر اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی در ایران خواستار تشکیل همیار میراث در سراسر کشور شد.

او بر نقش آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و صدا و سیما در معرفی بهتر میراث فرهنگی، تأکید و آمادگی نهادها و سازمان‌های عضو انجمن میراث فرهنگی در استان را برای انجام مأموریت‌های محوله اعلام کرد.

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