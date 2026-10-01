به گزارش میراث آریا، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، عصر امروز پنجشنبه ۹ مهر از ارگ نادری شیروان بازدید کرد.

او در این بازدید گفت: میراث‌فرهنگی، فرمانداری، شهرداری، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط در ساماندهی و مرمت ارگ نادری نقش دارند. برای این منظور، ۲.۵ میلیارد تومان از سوی فرمانداری و ۳.۵ میلیارد تومان از سوی میراث‌فرهنگی اعتبار تخصیص خواهد یافت و امیدواریم این موضوع با جدیت پیگیری شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور تأکید کرد: تملک و آزادسازی عرصه و حریم، و همچنین مرمت و ساماندهی ارگ نادری شیروان در اولویت قرار دارد.

ارگ نادری شیروان در سال ۱۳۴۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مساحت عرصه و اعیان این محوطه حدود ۸ هکتار است و تاکنون ۷ فصل کاوش باستان‌شناسی در آن انجام شده است. قدمت این اثر به هزاره پنجم پیش از میلاد بازمی‌گردد.

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