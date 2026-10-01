۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۶

افتتاح خانه صنایع‌دستی برکه شیروان با حضور علی دارابی

افتتاح خانه صنایع‌دستی برکه شیروان با حضور علی دارابی

خانه صنایع‌دستی برکه شیروان با حضور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به‌طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش میراث آریا آکادمی هنری برکه که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در شیروان را دارد، اخیراً به مکان جدید منتقل شده و با دریافت مجوز از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، به‌عنوان «خانه صنایع‌دستی برکه» فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مجموعه عصر امروز پنجشنبه ۹ مهر با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و فرماندار شهرستان شیروان به‌صورت رسمی افتتاح شد.

خانه صنایع‌دستی برکه به‌عنوان مرکز آموزش صنایع‌دستی شهر شیروان، در سه حوزه آموزش، تولید و فروش محصولات فعال است.

بخش عمده هنرجویان این مرکز را نوجوانان تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070901085
محمد کلهر
دبیر مریم قربانی‌نیا

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