به گزارش میراث آریا آکادمی هنری برکه که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در شیروان را دارد، اخیراً به مکان جدید منتقل شده و با دریافت مجوز از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، به‌عنوان «خانه صنایع‌دستی برکه» فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مجموعه عصر امروز پنجشنبه ۹ مهر با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و فرماندار شهرستان شیروان به‌صورت رسمی افتتاح شد.

خانه صنایع‌دستی برکه به‌عنوان مرکز آموزش صنایع‌دستی شهر شیروان، در سه حوزه آموزش، تولید و فروش محصولات فعال است.

بخش عمده هنرجویان این مرکز را نوجوانان تشکیل می‌دهند.

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