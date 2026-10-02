۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷

فرماندار کهنوج:

ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کهنوج باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود

ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کهنوج باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود

فرماندار شهرستان کهنوج با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی گفت: ایجاد زیرساخت مناسب، زمینه ورود قاطع‌تر سرمایه‌گذاران به این حوزه را فراهم می‌کند و باید ظرفیت‌های بالقوه گردشگری شهرستان را به فرصت‌های بالفعل اقتصادی تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، محسن ایزدی چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در جلسه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری شهرستان کهنوج با محوریت گردشگری که هم‌زمان با هفته گردشگری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری کهنوج نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری و فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران است.

فرماندار کهنوج با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های گردشگری ارتباطی متقابل دارند، افزود: وقتی سرمایه‌گذار وارد شهرستان می‌شود و زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی مناسب را مشاهده می‌کند، با اطمینان و جدیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.

او با تاکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه گردشگری به فرصت‌های اقتصادی بالفعل گفت: ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نباید در حالت بالقوه باقی بماند، زیرا ظرفیت بالقوه زمانی ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند که به فعالیت، سرمایه‌گذاری، تولید خدمات و ایجاد اشتغال منجر شود.

ایزدی در ادامه بیان کرد: در یک‌سال و نیم گذشته، موضوع سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی برنامه‌های شهرستان بوده و گردشگری در کنار کشاورزی، صنعت و معدن، یکی از سه حوزه مهم مورد توجه در این زمینه است.

فرماندار کهنوج با اشاره به برگزاری سه‌شنبه‌های سرمایه‌گذاری در این شهرستان گفت: تاکنون حدود ۱۵۰ طرح در حوزه‌های مختلف بررسی شده که ۲۷ طرح آن به حوزه گردشگری اختصاص دارد، این طرح‌ها شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مجتمع گردشگری و اقامتگاه بوم‌گردی است و پیگیری برای رفع موانع و فراهم کردن زمینه اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به حضور گردشگران در ایام نوروز در پارک شوباد این شهرستان کهنوج تصریح کرد: بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی به کهنوج از شهرستان‌های جنوبی منطقه هستند، اما نبود زیرساخت‌های مناسب اقامتی و گردشگری موجب می‌شود این حضور به ارزش اقتصادی پایدار برای شهرستان تبدیل نشود.

ایزدی در پایان خاطرنشان کرد: کهنوج با توجه به موقعیت ارتباطی و منطقه‌ای خود و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی کرمان و هرمزگان، از ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید از این موقعیت برای تقویت زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استفاده کرد.

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کد خبر 1405070901086
محمد شجاعی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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