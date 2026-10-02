به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، محسن ایزدی چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در جلسه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری شهرستان کهنوج با محوریت گردشگری که هم‌زمان با هفته گردشگری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری کهنوج نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری و فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران است.

فرماندار کهنوج با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های گردشگری ارتباطی متقابل دارند، افزود: وقتی سرمایه‌گذار وارد شهرستان می‌شود و زیرساخت‌های گردشگری و اقامتی مناسب را مشاهده می‌کند، با اطمینان و جدیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد.

او با تاکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه گردشگری به فرصت‌های اقتصادی بالفعل گفت: ظرفیت‌های گردشگری شهرستان نباید در حالت بالقوه باقی بماند، زیرا ظرفیت بالقوه زمانی ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند که به فعالیت، سرمایه‌گذاری، تولید خدمات و ایجاد اشتغال منجر شود.

ایزدی در ادامه بیان کرد: در یک‌سال و نیم گذشته، موضوع سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی برنامه‌های شهرستان بوده و گردشگری در کنار کشاورزی، صنعت و معدن، یکی از سه حوزه مهم مورد توجه در این زمینه است.

فرماندار کهنوج با اشاره به برگزاری سه‌شنبه‌های سرمایه‌گذاری در این شهرستان گفت: تاکنون حدود ۱۵۰ طرح در حوزه‌های مختلف بررسی شده که ۲۷ طرح آن به حوزه گردشگری اختصاص دارد، این طرح‌ها شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مجتمع گردشگری و اقامتگاه بوم‌گردی است و پیگیری برای رفع موانع و فراهم کردن زمینه اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به حضور گردشگران در ایام نوروز در پارک شوباد این شهرستان کهنوج تصریح کرد: بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی به کهنوج از شهرستان‌های جنوبی منطقه هستند، اما نبود زیرساخت‌های مناسب اقامتی و گردشگری موجب می‌شود این حضور به ارزش اقتصادی پایدار برای شهرستان تبدیل نشود.

ایزدی در پایان خاطرنشان کرد: کهنوج با توجه به موقعیت ارتباطی و منطقه‌ای خود و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی کرمان و هرمزگان، از ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید از این موقعیت برای تقویت زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری استفاده کرد.

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