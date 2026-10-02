عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، ضمن تشریح ابعاد جهانی پروژه احداث بارگاه شمس تبریزی، از بهره‌برداری رسمی این مجموعه فاخر ملی در ۱۵ مهرماه با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ۴۰۰ مهمان داخلی و خارجی خبر داد.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جایگاه تفکر شمس تبریزی به عنوان یکی از مفاخر ملی، فراتر از مرزهای جغرافیایی مورد توجه قرار دارد، افزود: در شرایط کنونی جهان و در هزاره سوم که تحت تأثیر تنش‌ها و تفکرات استثمارگرایانه قدرت‌ها قرار دارد، آموزه‌های صلح‌طلبانه شمس که بر محوریت فضائل انسانی استوار است، می‌تواند به عنوان موضوعی محوری برای بازگشت به تعالی بشری مورد توجه قرار گیرد.

او با یادآوری وقفه هفت‌ساله در اجرای این پروژه تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر در مجلس یازدهم و دوازدهم، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای اتمام این طرح به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تخصیص یافت، همچنین عزم دولت با سفرهای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شتاب‌دهنده روند اجرایی این پروژه بود تا شاهد به سرانجام رسیدن آن باشیم.

نجف‌زاده با بیان اینکه «شمس» اکنون به یک محور اصلی در گردشگری میراثی تبدیل شده است، افزود: همزمان با مراسم افتتاحیه در ۱۵ مهرماه، پایگاه میراث جهانی شمس با حضور وزیر میراث‌فرهنگی و جمعی از نخبگان تشکیل می‌شود تا مدیریت این مجموعه از سطح تولیت محلی به تراز جهانی ارتقا یابد.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این پروژه تمامی مراکز فرهنگی جهان را به خود جلب خواهد کرد، به همکاری‌های گسترده با کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای برقراری تورهای مشترک شمس در خوی و مولانا در قونیه در حال انجام است و به‌زودی نشست‌های تخصصی میان جامعه تورگردانان ایران و ترکیه برگزار خواهد شد.

او در پایان با اشاره به اثرات اقتصادی این رویداد تصریح کرد: با ورود گردشگران به خوی، شاهد تحول در اقتصاد و فعال‌سازی سیستم‌های خدماتی شهر خواهیم بود؛ از این رو انتظار می‌رود شهرستان خوی در حوزه اقتصاد گردشگری رشد جهشی را تجربه کند.

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